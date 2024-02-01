ЗСУ розкрили, які літаки Росія тримає на аеродромі «Бельбек» у Криму

У Криму близько п'яти летовищ, які ворог використовує з початку повномасштабног вторгнення

На аеродромі «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму, який був атакований 31 січня, росіяни тримали винищувачі. Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі «Еспресо».

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«Ворожі літаки Су-27, МіГ-29, Су-30. Приблизно такі літаки (базувалися). Також була інформація про МіГ-31, але класифікації БМ, а не К. Це іншого призначення, він носій таких ракет як Р-37, які зокрема загрожують нашим літакам та гелікоптерам на південному напрямку», – заявив Ігнат

За його словами, аеродром активно використовується росіянами: «Це один із основних аеродоромів, які є на території півострова. Там близько п'яти летовищ, які ворог використовує з початку повномасштабног вторгнення».

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Як додав Ігнат, поки про результати удару говорити зарано, оскільки треба дочекатись підтверджень щодо втрат ворога. «Є певна інформація. Будемо чекати супутникові знімки. Це будуть вже беззаперечні докази того, що та чи інша техніка виведена з ладу, скільки окупантів більше не повернуться до строю у вигляді «200-х» чи «300-х». І знищення інфраструктури – це також плюс. Це те, що зменшить спроможності Росії в акваторіях обох морів із завдання ударів по нашій державі», – сказав речник Повітряних сил.

Він також зазначив, що методично, регулярно завдавати ударів, зменшувати бойові спроможності РФ Україна наразі може, бо має «деякі інструменти». «Звичайно, треба більше. Треба більше і самих засобів ураження, і літаки хотілось би пошвидше отримати від наших партнерів для того, щоб нам збільшити спроможності у цьому напрямку», – сказав Ігнат.

Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що вчорашня атака Збройних сил України авіації на кримський Бельбек, де розташовний військовий аеродром окупантів, була доволі успішною.

Нагадаємо, у Севастополі було оголошено повітряну тривогу. Раніше окупаційне керівництво півострова повідомляло про припинення руху на Керченському мосту через загрозу ракетної небезпеки.

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Згодом на території тимчасово окупованого Криму знову пролунали вибухи. Очевидці стверджують про роботу протиповітряної оборони. Місцеві мешканці повідомили про потужні вибухи у Севастополі, а також Сакському районі. Зокрема з'явились кадри диму в небі над селище Гвардійське Сімферопольського району. Пізніше вибухи пролунали ще й Щолкіне, яке розташоване на Керченському півострові, а на у Північній частині Севастополя щось почало горіти. Як повідомляли місцеві пабліки, орієнтовано пожежа сталася в районі аеродрому Бельбек.

Згодом у вищому українському командуванні натякнули на причетність ЗСУ до ударів по окупованому Криму.