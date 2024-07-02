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Сергій Жадан став почесним доктором філософії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Сергій Жадан став почесним доктором філософії
Професорська колегія відзначила внесок Сергія Жадана у розвиток української культури
фото: «Жадан і Собаки»/Instagram

Жадан дистанційно подякував Українському вільному університету за звання

Український письменник, фронтмен гурту «Жадан і Собаки» Сергій Жадан став почесним доктором філософії Українського вільного університету у Мюнхені. Про це Жадан повідомив у себе на сторінці у Facebook.

«Отримав звання Почесного доктора філософії Українського вільного університету. Дистанційно подякував. Дійсно вдячний УВУ – це велика честь і відповідальність. Дякую всім, хто тримає вітчизняну освіту», – написав Жадан.

Сергій Жадан став почесним доктором філософії фото 1
фото: Сергій Жадан/Facebook
Сергій Жадан став почесним доктором філософії фото 2
фото: Сергій Жадан/Facebook

Професорська колегія відзначила внесок Сергія Жадана у розвиток української культури, зокрема літератури, і відзначила його за гуманітарну діяльність, за несення свідчень війни в Україні та за готовність до боротьби за свободу та мир.

Український вільний університетприватний український університет, розташований у Мюнхені (Німеччина). Перший вищий навчальний заклад і друга наукова установа української еміграції за кордоном.

Нагадаємо, український письменник, фронтмен гурту «Жадан і Собаки» Сергій Жадан вступив до лав бригади Національної гвардії України «Хартія». Наразі письменник проходить військовий вишкіл.

Раніше письменник вже розповідав журналістам про свої наміри доєднатися до Нацгвардії. Як повідомлялося, разом з ним до війська доєднається один з музикантів гурту.

«Мені здається, сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів – є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну, і є громадяни України, які намагаються цієї відповідальності уникнути в той чи інший спосіб. Військо, в принципі, всіх рівняє. Тому що наше військо є доволі точним зліпком, відбитком українського суспільства», – сказав він.

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Теги: Німеччина письменник університет Сергій Жадан музикант

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