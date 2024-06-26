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Окупанти звели на місці античного Херсонесу новобудову (фото)

Мар’яна Мигаль
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Окупанти звели на місці античного Херсонесу новобудову (фото)
Будівельні роботи на руїнах Херсонеса Таврійського у Севастополі тривають практично від початку окупації півострова
фото: Евеліна Кравченко

Росіяни підмінюють оригінальні пам’ятки новобудовами, руйнуючи їх автентичність 

Російські окупанти знищили пам’ятку археології світового значення – руїни античного міста Херсонес у Криму. Про це повідомила старша наукова співробітниця Інститут археології НАН України Евеліна Кравченко на ІІІ Міжнародному форумі експертної мережі Кримської платформи.

Росіяни підмінюють оригінальні пам’ятки новобудовами, руйнуючи їх автентичність. На місці розкопок окупанти спорудили новий відкритий театр. Деякі археологічні знахідки вивезли до російських музеїв.

На місці руїн загарбники спорудили так званий парк «Новий Херсонес», а по суті – величезний палац площею 24 тис. м2. Через капітальне будівництво можливість досліджувати пам’ятку археології у майбутньому повністю втрачена. Нові знахідки, які росіяни виявили під час будівельних робіт, вивезли в Росію. 

Окупанти звели на місці античного Херсонесу новобудову (фото) фото 1

«Херсонес Таврійський – це єдина пам’ятка світового значення, яку ми встигли номінувати і внести у перелік пам’яток в Криму», – наголосила науковиця.

Будівельні роботи на руїнах Херсонеса Таврійського у Севастополі тривають практично від початку окупації півострова. У 2015-2016 роках забудовники загородили оглядовими майданчиками археологічні залишки, що були на поверхні: башти, стіни і колони. На місці давньої цитаделі поставили античний відкритий театр, що дало близько тонни навантаження на автентичні споруди.

Артефакти, які вивезено до російських музеїв
Артефакти, які вивезено до російських музеїв

Як зазначає Евеліна Кравченко, на місці археологічної пам’ятки фактично збудували нове місто. Так званий історично-археологічний парк перекриває старі знахідки, декілька розкопаних об’єктів перенесли та відбудували в іншому місці.

Окупанти звели на місці античного Херсонесу новобудову (фото) фото 2

«Росіяни нічого не тямили в геологічній ситуації на цьому місці, тому розпочали знімати ґрунт на території звичайними екскаваторами. Якимось чином вони розкопали там давнє джерело, тому все залило», – розповіла Евеліна Кравченко.

Окупанти звели на місці античного Херсонесу новобудову (фото) фото 3

Раніше повідомлялося, російські загарбники розграбували музей-заповідник «Херсонес Таврійський» у тимчасово окупованому Криму та вивезли артефакти на територію РФ. Як зазначається, йдеться про те, що російські загарбники забрали артефакти до Великого Новгорода. З Криму вони, ймовірно, могли вивезти золоті вироби часів Візантійської імперії. Окрім цього загарбники поцупили також інші артефакти, серед них – стародавні вироби з кістки, глини та інших матеріалів.

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Теги: музей Крим історія мистецтво

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