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Збірка поета Остапа Сливинського потрапила у шортлист престижної премії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Збірка поета Остапа Сливинського потрапила у шортлист престижної премії
Остап Сливинський – поет, перекладач та літературознавець
фото з відкритих джерел

Збірка увійшла до короткого списку премії The Derek Walcott Prize for Poetry

Переклад англійською збірки Winter King українського поета і перекладача Остапа Сливинського опинився у шортлисті Премії The Derek Walcott Prize for Poetry 2024. Про це повідомляє «Читомо».

Поетична збірка «Зимовий король» українського автора Остапа Сливинського англійською мовою вийшла у видавництві Lost Horse Press з назвою Winter King. Її переклали Віталій Чернецький та Ірина Шувалова. Тепер збірка увійшла до короткого списку премії The Derek Walcott Prize for Poetry (премія Дерека Волкотта за поезію).

Переклад англійською поетичної книжки Остапа Сливинського «Зимовий король»
Переклад англійською поетичної книжки Остапа Сливинського «Зимовий король»
фото: Lost Horse Press
Остап Сливинськийпоет, перекладач та літературознавець. Він перекладає художню і наукову літературу з англійської, білоруської, болгарської, македонської, польської, російської мов. Його власні твори – вірші та есеїстика – перекладені англійською, білоруською, болгарською, галісійською, іспанською, латвійською, литовською, німецькою, російською, сербською, словацькою, словенською, польською, португальською, хорватською, чеською, шведською мовами.

The Derek Walcott Prize for Poetry щороку вручає видавництво Arrowsmith Press у партнерстві з фестивалем Дерека Волкотта та бостонським театром драматургів. Премія відзначає опубліковану минулого року збірку віршів живого поета, який не є громадянином США. Претендувати на премію можуть збірки англійською мовою або в англомовному перекладі.

 Окрім Остапа Сливинського до шортлиста потрапили такі автори:

  • Антонелла Анедда, Historiae, переклад Сьюзан Стюарт та Патріціо Чекканьолі, (видавництво NYRB)
  • Нед Денні, Ventriloquise, (видавництво Carcanet Press)
  • Мартіна Еванс, The Coming Thing, (видавництво Carcanet Press)
  • Сергій Гандлевський, Ochre & Rust, переклад: Філіп Метрес, (видавництво Green Linden Press)
  • Мірей Гансел, Soul House, переклад: Джоан Селігер Сідні (видавництво World Poetry Books)
  • Нік Лейрд, Up Late, (видавництво Faber & Faber)
  • Майкл Лейверс, The Inextinguishable, (видавництво University of Tampa Press)
  • Пола Міган, The Solace of Artemis, (видавництво Dedalus Press)
  • П’єр Непве, The Four-Doored House, переклад: Дональд Вінклер, (видавництво Signal Editions, Véhicule Press)
  • Ерін Нотебум, A knife so sharp its edge cannot be seen, (видавництво Brick Books)
  • Ромео Оріогун, The Gathering of Bastards (видавництво University of Nebraska Press)
  • Крістофер Рід, Toys / Tricks / Traps, (видавництво Faber & Faber)
  • Оскар Гарсія Сьєрра, Houston, I’m the Problem, переклад: Кармен Юс Квінтеро, (видавництво World Poetry Books)
  • Ханна Салліван, Was It For This, (видавництво Faber & Faber).

Переможця оголосять 15 жовтня під час осінньої презентації книжки Свена Біркертса, Гліна Максвелла та Ґєртруди Шнакенберг. У 2021 році премію імені Дерека Волкотта отримав український письменник Сергій Жадан.

Нагадаємо, українська письменниця Софія Андрухович та двоє перекладачів її книги «Амадока» Александер Кратохвіль та Марія Вайсенбьок отримають Міжнародну премію імені Германа Гессе.

До слова, у віці 88 років помер албанський письменник Ісмаїл Кадаре, який понад 10 разів висувався на Нобелівську премію миру і став першим лауреатом міжнародної Букерівської премії.

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Теги: письменник премія книги

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