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Пішов із життя скульптор і художник Володимир Мельніченко

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пішов із життя скульптор і художник Володимир Мельніченко
фото: АВРМ

Про місце і час прощання з Мельніченком буде повідомлено пізніше

У віці 91 року помер український художник, скульптор, архітектор Володимир Мельніченко. Про це повідомила спільнота, що опікується збереженням культурної спадщини Володимира Мельніченка та Ади Рибачук у Facebook.

«Із сумом мусимо сповістити, що Володимир Мельніченко відправився у засвіти. Йому йшов 92-й рік. Фантастичне життя фантастичної людини добігло свого кінця. Спочивай з миром, Майстре!» – йдеться в повідомленні.

Про місце і час прощання з Мельніченком буде повідомлено пізніше.

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Подружжя Володимир Мельніченко (1932-2023) й Ада Рибачук (1931–2010) працювали у художньому тандемі й підписували свої спільні роботи абревіатурою «АРВМ». Володимир Мельніченко працював у сферах архітектури, скульптури, живопису, графіки, фотографії, був автором сценаріїв документальних фільмів. Найбільш знаний за творами у сфері монументального мистецтва (мозаїка, кераміка, метал, дизайн, пластичне моделювання). Найвідоміші роботи створив у тандемі з дружиною, художницею Адою Рибачук: до них відносяться Стіна пам'яті на Байковому кладовищі (рельєфи знищили в 1982 році), інтер’єр Київського центрального автовокзалу (відновлений 2021 року з ініціативи фонду АРВМ і силами небайдужих художників), серії панно в інтер'єрі Київського палацу дітей та юнацтва.

Нагадаємо, на 68 році життя зупинилося серце народного артиста та актора Волинського академічного обласного українськогомузично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка Олександра Якимчука.

Теги: смерть

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