Після ордену від Зеленського Ірина Білик отримала ще одну відзнаку



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Ірина Білик отримала пам'ятний знак в центрі Києва Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Ірина Білик отримала іменну зірку в центрі Києва

У Києві, на «Площі зірок«, яка є символом визнання, підтримки та популяризації національної культури, мистецтва і спорту відкрили зірку народної артистки України - Ірини Білик.

Як повідомляється на сторінці ТРЦ в інстаграмі, іменна зірка Ірини Білик стала ювілейною на Площі.

Відтак вже 50 діячів спорту, шоу-бізнесу, мистецтва мають пам'ятник в центрі столиці.

Біля торгового центру зібралося багато прихильників виконавиці. Підтримати співачку прийшли її зіркові друзі. Зокрема, композитор Юрій Рибчинський, співачки Асія Ахат і Аліна Гросу, шоумен та ексчоловік Білик Дмитро Коляденко.

Сама Ірина Білик подякувала всім за цю відзнаку. І зазначила, що найдорожча нагорода для неї – це любов шанувальників.

Зазначимо, з нагоди Дня Конституції України президент Володимир Зеленський нагородив Ірину Білик орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.