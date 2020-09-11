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    Культура

    Після ордену від Зеленського Ірина Білик отримала ще одну відзнаку

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    Ірина Білик отримала пам'ятний знак в центрі Києва - Після ордену від Зеленського Ірина Білик отримала ще одну відзнаку
    Ірина Білик отримала пам'ятний знак в центрі Києва
    Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

    Ірина Білик отримала іменну зірку в центрі Києва

    У Києві, на «Площі зірок«, яка є символом визнання, підтримки та популяризації національної культури, мистецтва і спорту відкрили зірку народної артистки України - Ірини Білик.

    Як повідомляється на сторінці ТРЦ в інстаграмі, іменна зірка Ірини Білик стала ювілейною на Площі.

    Відтак вже 50 діячів спорту, шоу-бізнесу, мистецтва мають пам'ятник в центрі столиці.

    Біля торгового центру зібралося багато прихильників виконавиці. Підтримати співачку прийшли її зіркові друзі. Зокрема, композитор Юрій Рибчинський, співачки Асія Ахат і Аліна Гросу, шоумен та ексчоловік Білик Дмитро Коляденко.

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    Після ордену від Зеленського Ірина Білик отримала ще одну відзнаку
    Після ордену від Зеленського Ірина Білик отримала ще одну відзнаку
    Після ордену від Зеленського Ірина Білик отримала ще одну відзнаку
    Після ордену від Зеленського Ірина Білик отримала ще одну відзнаку
    Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

    Сама Ірина Білик подякувала всім за цю відзнаку. І зазначила, що найдорожча нагорода для неї – це любов шанувальників.

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    50! Тепер на нашій #ПлощаЗірок цілих 50 легенд музики, спорту, театру та кіно! Але це не єдиний привід для гордості сьогодні. Ювілейна зірка, яку ми відкрили сьогодні — особлива, адже належить вона Ірині Білик, на хітах якої виросли та провели юність, більшість з нас) А її творчість продовжує лунати й зараз. ⠀ Неймовірно щасливі відкривати зірки великим людям України! Неймовірно раді були бачити кожного з вас, друзі ⠀ До зустрічі на #ПлощаЗірок, попереду на вас чекає ще більше нових відкриттів

    Допис, поширений ТРЦ Gulliver (@gulliver.kyiv)

    Зазначимо, з нагоди Дня Конституції України президент Володимир Зеленський нагородив Ірину Білик орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

    Ірина Білик Володимир Зеленський Юрій Рибчинський
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