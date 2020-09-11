Після ордену від Зеленського Ірина Білик отримала ще одну відзнаку
Ірина Білик отримала іменну зірку в центрі Києва
У Києві, на «Площі зірок«, яка є символом визнання, підтримки та популяризації національної культури, мистецтва і спорту відкрили зірку народної артистки України - Ірини Білик.
Як повідомляється на сторінці ТРЦ в інстаграмі, іменна зірка Ірини Білик стала ювілейною на Площі.
Відтак вже 50 діячів спорту, шоу-бізнесу, мистецтва мають пам'ятник в центрі столиці.
Біля торгового центру зібралося багато прихильників виконавиці. Підтримати співачку прийшли її зіркові друзі. Зокрема, композитор Юрій Рибчинський, співачки Асія Ахат і Аліна Гросу, шоумен та ексчоловік Білик Дмитро Коляденко.
Сама Ірина Білик подякувала всім за цю відзнаку. І зазначила, що найдорожча нагорода для неї – це любов шанувальників.
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50! Тепер на нашій #ПлощаЗірок цілих 50 легенд музики, спорту, театру та кіно! Але це не єдиний привід для гордості сьогодні. Ювілейна зірка, яку ми відкрили сьогодні — особлива, адже належить вона Ірині Білик, на хітах якої виросли та провели юність, більшість з нас) А її творчість продовжує лунати й зараз. ⠀ Неймовірно щасливі відкривати зірки великим людям України! Неймовірно раді були бачити кожного з вас, друзі ⠀ До зустрічі на #ПлощаЗірок, попереду на вас чекає ще більше нових відкриттів
Зазначимо, з нагоди Дня Конституції України президент Володимир Зеленський нагородив Ірину Білик орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.