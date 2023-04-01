Пішов з життя Народний артист Олександр Гетманський

В останні роки актор хворів і не виходив на сцену

У ніч проти суботи, 1 квітня, після тривалої хвороби пішов у вічність народний артист України Олександр Миколайович Гетманський. Про це повідомляє Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки.

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«Олександра Миколайовича буде поховано в селищі Високий Харківського району Харківської області. Відспівування відбудеться у Свято-Ільїнському храмі селища Високий у понеділок з 12 до 14 години», – сказано в дописі.

Відомо, що в останні роки актор хворів і не виходив на сцену.

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Олександр Гетманський народився у Харкові 22 січня 1960 року. У 1976 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого (курс Миколи Рушковського). У 1980 році закінчив акторський факультет (курс Олександра Сердюка) Харківського інституту мистецтв.

У 1980-1995 роках працював актором Київського театру юного глядача. У 1995 році Олександр Гетманський перейшов до Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. З 2004 року він актор Київського національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки.

Основні спектаклі у Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки: «Весь Шекспір – за один вечір», «Дон Кіхот. 1938 р.», «Ледь мерехтить примарна сцена», «Занадто одружений таксист», «Дядечків сон», «Удаваний хворий», «Вишневий сад» — Гаєв Леонід Андрійович, «Прибуткове місце» — Яким Якимович Юсов (за однойменною п'єсою Островського).

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У кіно почав зніматися з 1994 року, дебютувавши в ролі Нутто, коханця Меї, у фільмі «Кілька любовних історій».

Олександр Гетманський у серіалі «Чужі рідні» фото з відкритих джерел

У 2000-х активно грав у телесеріалах. Мав головні ролі у проектах «Вишивальниця в сутінках» (Драган), «Хто кому хто» (Іван Миколайович), «Запитайте у осені» (Сергій), «Було у батька два сини» (Микола Петрович Бойцов). Також помітними стали роботи у стрічках «Дивне Різдво» (Георгій Самойлов), «Горобини грона червоні» (Ліпатов), «Синдром дракона» (Микола Миколайович), «Особисте життя слідчого Савельєва» (Матвій Ігорович), «Провідниця» (Бабурін), «Папарацци» Юрій Петрович Соболєв), «Чужі рідні» (Сергій Петрович Боровиков), «Я теж його люблю» (Антон Петрович), «З мене вистачить» (Тихонов).

Нагадаємо, після тривалої хвороби помер відомий одеський актор та ведучий Євген Бубер.

Також на фронті загинув актор Антон Прасоленко.