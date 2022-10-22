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Помер відомий режисер Леонід Канфер

Надія Карбунар
glavcom.ua
Помер відомий режисер Леонід Канфер
Леонід Канфер був викладачем, автором курсу про спецрепортаж і документалістику
фото з відкритих джерел

Режисер тривалий час боровся з онкологічною хворобою

У суботу, 22 жовтня помер режисер Леонід Канфер. Про це повідомила його дружина, Світлана-Володимира. 

«Він боровся до кінця, тому що обіцяв мені дожити до мого ДН, три дні не вистачило. Я тримала його за руку до останнього, вдома, як він хотів. Він так тримався за мене, що полетів на небо лише , коли я його відпустила, бо бачила, як йому важко. Льоня – ти моя рідна душа, я не знаю, як без тебе. Немає сенсу. Лети, мій дорогий, я тебе люблю і постараюся поховати тебе поряд з батьком, в рідному Ізраїлі, який ти мені так і не встиг показати…», – написала дружина.

Вона також опублікувала зворушливий знімок, на якому тримає хворого чоловіка за руку. 

Помер відомий режисер Леонід Канфер фото 1

Відомо, що Леонід Канфер тривалий час боровся з онкологією.

Режисер народився в Мінську, працював для різних телеканалів у Білорусі, Росії, Ізраїлі, Німеччині, Україні; володар премії Тефі, Нью-Йоркського міжнародного фестивалю документального кіно, викладач, автор курсу про спецрепортаж і документалістику. Автор фільмів і телесеріалів про Володимира Виноградова, колишній ведучий програми «Репортерський клуб» на каналі «Еспресо».

У січні 2022 року Леонід Канфер одружився із редакторкою телеканалу «Україна 24» Світланою-Володимирою Макогонською.

Нагадаємо, 21 жовтня відійшов у вічність ректор київського вишу Віктор Огнев'юк. Його серце перестало битися на 64-му році життя.

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