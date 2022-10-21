Помер ректор київського вишу

Навесні освітянин вступив до тероборони

Сьогодні, 21 жовтня, відійшов у вічність ректор київського вишу Віктор Огнев'юк. Його серце перестало битися на 64-му році життя. Про це повідомив ексзаступник очільника МВС України Антон Геращенко.

Огнев'юк своє життя присвятив покращенню якості освіти. При цьому активно популяризував українську мову. Він очолював Київський університет імені Бориса Грінченка. Був ректором цього вишу з 2007 року.

Під керівництвом Огнев'юка університет Грінченка став кращим. Зокрема, у виші зросла кількість студентів. Також збільшилася кількість спеціальностей. Університет став активним учасником міжнародних проєктів. При цьому виш займав високі місця в освітніх рейтингах.

«Україна – у цьому слові для мене все», – ця цитата Грінченка стала життєвим девізом Віктора Олександровича», – зауважив Геращенко.

Навесні Віктор Олександрович вступив до лав тероборони, захищаючи свій дім.