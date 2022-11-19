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Помер засновник легендарного рок-гурту «Кому Вниз» Сергій Степаненко

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Помер засновник легендарного рок-гурту «Кому Вниз» Сергій Степаненко
Сергій Степаненко з 1988 року виступав у складі рок-гурту «Кому Вниз»
фото: Кому Вниз/Facebook

Музиканта поховають на Байковому цвинтарі

Помер продюсер та музикант, бас-гітарист українського рок-гурту «Кому Вниз» Сергій Степаненко. Про це повідомляється на сторінці гурту  у Facebook.

«Засновник групи «Кому Вниз», бас-гітарист Сергій Степаненко вирушає в Дорогу», – йдеться у повідомленні. Також зазначається, що похорони музиканта відбудуться у вівторок, 22 листопада об 11 годині на Байковому цвинтарі.

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Сергій Степаненко – український рок-музикант, бас-гітарист рок-гурту «Кому Вниз», продюсер, редактор відео. Народився 6 квітня 1964 року в Гостомелі. З 1988 року виступав у складі відомого рок-гурту «Кому Вниз». Сергій допоміг започаткувати багато нових проектів, завдяки яким рок-н-рол в Україні вийшов на новий рівень і почав розвиватися як окрема галузь, саме завдяки йому багато молодих українських виконавців вперше почали виступати на великій сцені.

Нагадаємо, 30 вересня, стало відомо про смерть українського театрального критика, мистецького оглядача та Заслуженого журналіста України Олега Вергеліса. 

Теги: співак музикант смерть

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