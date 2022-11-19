Помер засновник легендарного рок-гурту «Кому Вниз» Сергій Степаненко
Музиканта поховають на Байковому цвинтарі
Помер продюсер та музикант, бас-гітарист українського рок-гурту «Кому Вниз» Сергій Степаненко. Про це повідомляється на сторінці гурту у Facebook.
«Засновник групи «Кому Вниз», бас-гітарист Сергій Степаненко вирушає в Дорогу», – йдеться у повідомленні. Також зазначається, що похорони музиканта відбудуться у вівторок, 22 листопада об 11 годині на Байковому цвинтарі.
Сергій Степаненко – український рок-музикант, бас-гітарист рок-гурту «Кому Вниз», продюсер, редактор відео. Народився 6 квітня 1964 року в Гостомелі. З 1988 року виступав у складі відомого рок-гурту «Кому Вниз». Сергій допоміг започаткувати багато нових проектів, завдяки яким рок-н-рол в Україні вийшов на новий рівень і почав розвиватися як окрема галузь, саме завдяки йому багато молодих українських виконавців вперше почали виступати на великій сцені.
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