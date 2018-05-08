Повалій, Гришко та інші. Стало відомо, які артисти візьмуть участь у скандальному концерті «Інтера» до 9 травня

Сьогодні стало відомо, що під час концерту буде представлено 27 номерів

9 травня телеканал «Інтер» готує цикл передач, присвячених Дню Перемоги. Кульмінацією святкового репертуару стане концерт «Перемога. Одна на всіх», пише «Главком». Як відомо, програма, яка тільки планується до показу завтра о 20:30, вже викликала скандал. Сьогодні стало відомо, що під час концерту буде



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Сьогодні стало відомо, що під час концерту буде представлено 27 номерів

9 травня телеканал «Інтер» готує цикл передач, присвячених Дню Перемоги. Кульмінацією святкового репертуару стане концерт «Перемога. Одна на всіх», пише «Главком». Як відомо, програма, яка тільки планується до показу завтра о 20:30, вже викликала скандал.

Сьогодні стало відомо, що під час концерту буде представлено 27 номерів. Серед учасників - Таїсія Повалій, Володимир Гришко, Надія Мейхер, Злата Огневич, Віталій Козловський, El Кравчук, Міла Нітіч, Влад Ситник, Світлана Тарабарова, Наталія Бучинська, Сергій Гладир, Наталя Валевська, Ольга Цибульська, Іван Березовський, Наталія Гордієнко, Вадим Олійник, групи «Брати Карамазови», «Авіатор», Freedom-Jazz, «Анна-Марія» та MenSound.

Організатори програми відзначають, що номер кожного артиста - це окрема, закінчена історія зі своїм сюжетом і постановкою. Знамениті військові пісні зазвучать по-новому завдяки сучасним аранжуванням, унікальним номерам і спецефектам.

Також до Дня Перемоги телеканал видав третій том фотоальбому «Люди Перемоги», до якого увійшли спогади 100 ветеранів. Також разом із глядачами «Інтер» продовжив відновлення пам'ятників полеглим солдатам - цього року було відреставровано 11 монументів в семи областях України - у Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Рівненській, Харківській, Черкаській та Чернігівській. Усього за чотири роки акції «Ніхто не забутий» телеканал відновив 28 пам'ятників.