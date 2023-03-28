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Ярослав Коцюба Експерт- релігієзнавець

Як Кирила хотіли поселити у Лаврі і що з того вийшло

glavcom.ua
Колишній намісник Києво-Печерської лаври Лебідь оформлює закордонний паспорт
фото: glavcom.ua

Як Лавру готували для очільника РПЦ Гундяєва

Коли в 2009 році Гундяєв став московським патріархом, то в УПЦ МП з'явилася запопадлива ідея: а чому б для свого «отца і господіна» не збудувати біля Києво-Печерської лаври резиденцію? (Це, до речі, ще один доказ адміністративного підпорядкування УПЦ МП російській православній церкві).

Тобто десь в межах або неподалік від урядового кварталу міг з'явитися київський агентурний центр Гундяєва – одного із головних релігійних пропагандистів війни РФ проти України.

З часом конкретно ця ініціатива пішла в небуття. Невідомо, хто пошкодував гроші на «прожект»: наші «віруючі» олігархи чи кремлівські.

Проте сама ідея залишилася живою; лише змінився план її реалізації. Бо навіщо Кирила селити «за лаврою», якщо його можна комфортно розмістити в самій лаврі?

Саме тому у 2012 році проросійські народні депутати спробували протягнути через Верховну Раду закон 9690, який надавав право Кабінету міністрів передати Києво-Печерську лавру УПЦ МП.

Коли ж і це не вдалося зробити, то в липні 2013 року Азаров своїм розпорядженням просто подарував лавру московському патріархату. І зробив він це фактично за тиждень до приїзду Гундяєва у Київ на святкування Хрещення Русі-України. Але пожити Кирилу у столиці так і не вдалося: завадила Революція Гідності.

І не вдасться.

І не тільки йому. Бо вже і його лаврські «друзі» з УПЦ МП самі сидять на лантухах.

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Джерело
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Теги: Києво-Печерська лавра Московська церква в Україні РПЦ

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