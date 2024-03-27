Повітряні сили повідомили, чим збивають ворожі «Циркони»

Швидкість гіперзвукової зброї становить більше 5 махів. 1 мах – це близько 1,2 тис. км на годину

Коли швидкість «Циркона» становить близько 4,5 махи, Україна застосовує протибалістичні комплекси для її збитт

Українські захисники мають усю необхідну техніку для збивання російських протикорабельних гіперзвукових ракет ЗМ22 «Циркон». Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Як пояснив Євлаш, швидкість гіперзвукової зброї становить більше 5 махів. 1 мах – це близько 1,2 тис. км на годину.

«Це дуже-дуже швидка зброя. Якщо ми кажемо про «Циркони, то це приблизно 8-9 махів. Це неймовірно швидко. Однак коли ці ракети заходять на ударну траєкторію, їх швидкість спадає. Вона стає дозвуковою. Десь 4,5 махи», – розповів речник Повітряних сил.

Він додав, що, коли швидкість «Циркона» становить близько 4,5 махи, Україна застосовує протибалістичні комплекси для її збиття. Мова йде, наприклад, про SAMP/T чи Patriot.

Нагадаємо, 25 березня Росія атакувала Київ гіперзвуковими ракетами «Циркон».

Як повідомлялося, в Україні об 10:29 пролунали потужні вибухи, одразу після оголошення сигналу тривоги. За попередньою інформацією шість вибухів пролунали в межах Київщини. Ворог ймовірно вдарив модернізованими ракетами «Онікс-М» з Криму.