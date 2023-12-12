Театр Франка за вечір зібрав майже 2 млн грн для ЗСУ. Допомогла «Відьма»

Кошти будуть перераховані на придбання дронів для захисників і захисниць

11 грудня відбувся благодійний показ вистави «Конотопська відьма» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка за однойменною повістю Григорія Квітки-Основ’яненка, завдяки якому вдалося зібрати 1 770 000 гривень на потреби українських захисників .Про це повідомляє пресслужба театру в Facebook.

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Зазначається, що кошти будуть перераховані на придбання дронів для захисників і захисниць.

«Ось і відбувся благодійний показ нашої вистави «Конотопська відьма». Дякуємо, дорогі наші глядачі, що за лічені години розкупили всі квитки, дякуємо, що вчора так гаряче приймали нашу виставу, дякуємо всім творцям «Конотопської відьми» Завдяки вам ми можемо допомогти нашим Збройним Силам України, які невтомно боронять наші родини, наш театр, нашу землю», – йдеться у повідомленні.

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Прем’єра «Конотопської відьми» режисера Івана Уривського відбулась навесні 2023 року. Пік її популярності настав восени. Тоді повний зал скуповували за 30 хвилин, пригадує Уривський. Популярний проєкт і онлайн: відео з хештегом «конотопська відьма» зібрали 32,1 млн переглядів у TikTok, а в Instagram з цим хештегом опубліковано понад 1000 дописів.

Як повідомлялося, український актор Михайло Кукуюк та його колеги з Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка отримали повістки до військкомату.

Раніше ми повідомляли, що Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка розпочав 104-й театральний сезон. На честь нового сезону пресслужба опублікувала чорно-білу фотосесію іменитих акторів театру Франка.

Нагадаємо, на фронті, захищаючи Україну, загинув актор Андрій Павленко. Андрій Павленко знімався у таких стрічках як «Жіночий лікар», «Лист очікування», «Дев’ять життів Нестора Махна», «Пристрасті за Чапаєм», «Перевертень у погонах», «Фото на документи», «Сашка», «1941» та інших.

До слова, на фронті під Авдіївкою загинув відомий харківський актор театру «Публіцист» Антон Романченко. Як повідомляється, Романченко вступив до лав ЗСУ у серпні 2023 року. У театрі зазначили, що Романченко офіційно вважається зниклим безвісти, проте про його загибель знають побратими з підрозділу, в якому він воював, рідні та друзі