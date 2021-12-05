«Дякую, люблю вас». Софія Ротару виступила на російській «Пісні року» (відео)

Співачка зірвала овації та зібрала просто море букетів

Народна артистка України та СРСР Софія Ротару виступила на «Пісні року» у Москві. Фестиваль відзначає 50-річний ювілей, тож 4 грудня відбувся шестигодинний концерт, котрий покажуть телеглядачам у перші дні нового року.

Софія Ротару виконала кілька пісень, у тому числі і легендарний «Білий танець». Співачка зірвала овації та зібрала просто море букетів.

«Дякую, люблю вас!», – зізнавалася зірка у теплих почуттях залу.

Ведучий попросив Софію Ротару залишитися на сцені.

«Ви стали символом епохи та вже багато років є головною співачкою країни. Ви – справжній майстер!», – звернувся він до виконавиці.

Опісля композитор Ігор Крутий вручив Ротару приз у номінації «Майстер».

«У кожній заспіваній нею ноті була величезна радість, любов до вас, любов до своїх шанувальників. І досі вона вам всім вірна», – сказав Крутий.

Тим часом, російська преса пише, що у якийсь момент виступ зірки пішов не за планом. У «перезмінці» між номерами Ротару, збираючи квіти, раптом помітила на сцені поряд із музикантами та танцюристами технічного працівника. Молоду людину там явно не чекали – одразу кілька камер, спрямованих на сцену, записували телеверсію шоу. Софію Ротару цей конфуз буквально вивів із себе.

«Куди вийшов? Куди?», – різко окрикнула хлопця зірка, повернувшись спиною до зали, щоб глядачі не помітили емоцій, що вирували на її обличчі. Вже за мить працівник стрімко зник зі сцени.

Раніше відомий український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк розкритикував анонсовану появу співачки Софії Ротару на святковому концерті до Дня Незалежності у національному спортивному комплексі «Олімпійський».

Він зазначив, що Ротару нещодавно виступала на російському фестивалі «Нова хвиля» у Сочі.