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Столичний театр не поїде на театральну Олімпіаду у Будапешт: актори озвучили причину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Столичний театр не поїде на театральну Олімпіаду у Будапешт: актори озвучили причину
Український театр не поїде до Угорщини із виставою «Калігула»
фото: ft.org.ua

Український театр не доєднається до великої світової театральної події через присутність на ній росіян

Національний театр імені Франка скасував участь у театральній Олімпіаді в Будапешті. Причиною стала участь росіян у програмі, йдеться в офіційному повідомленні театру. 

Спочатку театр погодився взяти участь в Олімпіаді зі спектаклями «Кар'єра Артуро Уї» та «Калігула», оскільки чотири місяці тому отримав від її організаторів запевнення, що у програмі не буде представників країни-агресорки.
 
Як зазначають представники театру, погоджуючись на участь, театр неодноразово наголошував, що «заклики до пошуку «діалогу без політики» та відновленню «зруйнованих мостів» із російськими митцями є абсолютно неприйнятним».

Проте нещодавно програма Олімпіади була доповнена виставою REX у постановці художнього керівника Александрінського театру Валерія Фокіна, а також кінофільмом «Петрополіс» з російським актором Антоном Шагіним у головній ролі, який активно підтримує війну проти України.

«Наш театр щиро прагнув доєднатися до великої світової театральної події та провів велику роботу з підготовки показу українських вистав у Будапешті, але ми не можемо погодитися з сумнівним «сусідством» у програмі Театральної Олімпіади. Театр Франка розуміє важливість презентації української культури за кордоном та постійно працює над розвитком міжнародної співпраці з колегами з усього світу. Водночас ми дотримуємося непохитної позиції щодо неможливості участі у міжнародних заходах, на які запрошуються представники країни-терориста та особи, які виправдовують агресію Росії», –  пояснили свою позицію актори у офіційній заяві театру.

Нагадаємо, нещодавно у Театрі Драматургів відбулась прем‘єра вистави «Невишневий сад». Тексти для цього проекту було створено засновниками Театру Драматургів у квітні-травні 2022 року, коли Тополь-М і Бук ЗРК були єдиними деревами, які викликали в наших громадян емоцію. Таких «дерев», які носять назву зброї є п’ятнадцять: каштан, платан, жасмін, яблоня, кедр, груша, тополь, береза, ясень, верба, шипшина, акація, бук, пальма і дуб.

З «Невишневим Садом» вже змогли ознайомитись ті, хто відвідував аудіовізуальну інсталяцію у холі Штутгартського державного театру Шаушпіль Штутгарт (Schauspiel Stuttgart) в листопаді 2022 року. Проект було створено за підтримки Академії Шльос Солітюд (Schloss Solitude).

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Теги: Будапешт театр

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