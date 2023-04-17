США хочуть запровадити санкції проти оточення Віктора Орбана – Guardian

У Конгресі розробляють заходи проти прихильників уряду прем’єр-міністра Угорщини та його партії «Фідес». Причина – зв'язки Будапешта з Москвою

Конгрес США вже розробляє проект санкцій проти провідних політиків Угорщини, пов'язаних із партією прем'єр-міністра країни Віктора Орбана «Фідес». Про це пише газета The Guardian із посиланням на власні джерела.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Співрозмовники видання зазначають: група республіканців та демократів у Конгресі розробляє заходи проти уряду Орбана ще минулого року. Під санкції можуть потрапити колишні чиновники та прихильники «Фідес». Законопроект можуть винести на голосування до Конгресу вже у травні, уточнює газета. Він, напевно, отримає широку підтримку, вважають джерела The Guardian.

На початку квітня угорське видання «444» повідомило, що Вашингтон може запровадити санкції проти «впливових осіб» Угорщини. 12 квітня посол США в Будапешті Девід Прессман оголосив про санкції проти Міжнародного інвестиційного банку (МІБ), що базується в Будапешті. Під обмеження потрапили також його керівники – двоє громадян Росії та один угорець. Після цього Будапешт вирішив вийти з фінансової організації, зазначає газета Vilaggazdazag.

«Ми визнаємо та розуміємо, що представляємо різні позиції. Але ми не розуміємо, чому потрібно чинити тиск на інші держави, щоб вони змінили свою позицію», – заявив на прес-конференції глава угорського МЗС Петер Сійярто. Угорщина – це держава, тому з нею слід поводитися як із єдиним цілим, а не як із колонією».

Будь ласка, читайте текст після реклами

У чому причина санкцій?

Віктор Орбан був близьким політичним союзником Дональда Трампа, а його партія «Фідес» підтримує міцні зв'язки з безкомпромісними консерваторами США, пояснює Guardian. Таємні документи Пентагону показують, що угорський прем'єр називав США одним із трьох головних супротивників своєї партії.

14 квітня прем'єр Орбан заявив, що Угорщина намагається співпрацювати з Вашингтоном та вважає його союзником. Однак, коли при владі у США перебувають демократи, відносини двох країн ускладнюються, наголосив політик.

На Заході Орбана називають найближчим союзником Кремля у ЄС. Угорщина з 2017 року блокує участь України у кількох зустрічах НАТО на високому рівні, мотивуючи це тим, що Київ запровадив закони, що обмежують права угорської меншини, яка проживає на заході України. Цей крок Будапешта викликає роздратування у Вашингтоні.

Крім того, Угорщина намагається зберігати енергетичну співпрацю з Росією. Так, 11 квітня глава МЗС Угорщини Сійярто відвідав Москву для підписання низки енергетичних угод.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну «неіснуючою у фінансовому сенсі країною» і знову заявив про утиски етнічних угорців в Україні.Нові заяви щодо України були зроблені Орбаном в контексті європейської військової та економічної допомоги, проти якої постійно виступає Будапешт. Орбан стверджує, що «за його оцінкою» війна припиниться в той момент, коли США і ЄС вирішать більше не фінансувати діяльність українського уряду.