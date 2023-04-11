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У Києві пожежа на Хрещатику: Кличко повідомив деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві пожежа на Хрещатику: Кличко повідомив деталі
фото ілюстративне

Наразі рятувальники працюють на місці події

Сьогодні, 11 квітня, у Києв сталася пожежа на центральній вулиці міста – Хрещатику, зайнялося приміщення Київського національного університету імені Карпенка-Карого. Про це повідомив мер столиці Віталй Кличко.

«Пожежа на Хрещатику. Горить на третьому поверсі чотириповерхового навчального корпусу Київського національного університету імені Карпенка-Карого», – написав Кличко. Наразі рятувальники працюють на місці.

Раніше повідомлялося, що в Одесі спалахнув Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька.

Також повідомлялося, що у Пущі-Водиці під Києвом згоріла найкрасивіша дача, яка була унікальна пам'яткою. 

Теги: Віталій Кличко Хрещатик рятувальники театр пожежа

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