У Києві пожежа на Хрещатику: Кличко повідомив деталі
Наразі рятувальники працюють на місці події
Сьогодні, 11 квітня, у Києв сталася пожежа на центральній вулиці міста – Хрещатику, зайнялося приміщення Київського національного університету імені Карпенка-Карого. Про це повідомив мер столиці Віталй Кличко.
«Пожежа на Хрещатику. Горить на третьому поверсі чотириповерхового навчального корпусу Київського національного університету імені Карпенка-Карого», – написав Кличко. Наразі рятувальники працюють на місці.
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