У Києві пожежа на Хрещатику: Кличко повідомив деталі

Наразі рятувальники працюють на місці події

Сьогодні, 11 квітня, у Києв сталася пожежа на центральній вулиці міста – Хрещатику, зайнялося приміщення Київського національного університету імені Карпенка-Карого. Про це повідомив мер столиці Віталй Кличко.

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«Пожежа на Хрещатику. Горить на третьому поверсі чотириповерхового навчального корпусу Київського національного університету імені Карпенка-Карого», – написав Кличко. Наразі рятувальники працюють на місці.

Раніше повідомлялося, що в Одесі спалахнув Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька.

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Також повідомлялося, що у Пущі-Водиці під Києвом згоріла найкрасивіша дача, яка була унікальна пам'яткою.