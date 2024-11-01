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Столиця виділить кошти на земельні ділянки для родин загиблих захисників

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Столиця виділить кошти на земельні ділянки для родин загиблих захисників
фото ілюстративне

Рішення спрямоване на забезпечення соціальної справедливості та надання підтримки тим, хто втратив своїх близьких на фронті.

Київська міська рада ухвалила рішення про виплату матеріальної допомоги ще п’ятьом родинам загиблих захисників та захисниць України, які мали право на отримання земельних ділянок для будівництва житла, але не змогли реалізувати його через обмеженість земельних ресурсів у столиці. Таке рішення підтримали депутати 31 жовтня на пленарному засіданні Київради.

Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, рішення спрямоване на забезпечення соціальної справедливості та надання підтримки тим, хто втратив своїх близьких на фронті.

«Ми прагнемо відшкодувати хоча б частину втрат тим родинам, які пожертвували найдорожчим заради нашої незалежності. Це не просто фінансова допомога – це наш моральний обов’язок перед тими, хто захищав Україну. Ми розуміємо, що забезпечення гідного життя їх родин є частиною нашої спільної відповідальності. Міська рада докладає всіх зусиль для забезпечення підтримки родин загиблих і планує продовжувати роботу з Урядом для розширення можливостей забезпечення житлом та матеріальною допомогою сімей військовослужбовців. Кожен випадок – це окрема історія втрати та гідності, яку ми зобов’язані вшанувати. Ми вдячні за їх внесок і робимо все можливе, щоб ця вдячність виявлялася не лише у словах, а й у діях», – наголосив  Бондаренко.

Також він додав, що всі родини полеглих Героїв мають право на цю компенсацію, яка фінансується з міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам».

Раніше повідомлялося, що кияни із інвалідністю внаслідок війни та участі в Революції Гідності, а також та члени родин окремих категорій мешканців отримають одноразові виплати з нагоди Дня захисників і захисниць України. 
 

Теги: історія втрати гуманітарна допомога нерухомість земля

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