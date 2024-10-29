Режисер Андрій Жолдак повернеться в Україну з новою виставою

Вистава стане першою роботою режисера на Батьківщині після двадцятирічної перерви

Театральний режисер з України Андрій Жолдак поставить виставу «Дім» у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки за пʼєсою, яку написав сам. Про це «Укрінформу» повідомив продюсер Олег Кохан.

Ця вистава стане першою роботою режисера на Батьківщині після двадцятирічної перерви.

«Виставу «Дім» я задумував давно. І звичайно, поставити її в Києві – місті, де народилися мої батьки, я і мої діти – було головною умовою. А тепер, коли Україна бʼється на смерть за своє майбутнє, мені важливо бути тут, і у цей лихий час сказати своє громадянське і художнє слово, поставити виставу разом з українськими акторами у театрі, який з перших днів війни знайшов у собі сили встояти і відродитись для життя і нових сенсів. Це буде вистава про мій дім, про наш дім і про сімʼю, адже всі випробування можна подолати, якщо це боротьба за правду і свободу», – розповів Жолдак.

Андрій Жолдак – український театральний режисер. Заслужений діяч мистецтв України. Лауреат низки відзнак міжнародних театральних фестивалів, а також премії ЮНЕСКО. Кавалер ордена «За заслуги» III ступеня. З 2006 року проживає у Німеччині.

Сюжет розповість про три покоління однієї родини, які змушені пройти крізь випробування миром і війною, щоб віднайти свій дім. Премʼєра вистави «Дім» на сцені Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки запланована на 2025 рік.

Нагадаємо, що у січні 2022 року всесвітньо відомий театральний режисер з України Андрій Жолдак під час інтерв’ю журналістці Олесі Бацман запропонував президенту України Володимиру Зеленському, прем’єру Денису Шмигалю, міністру культури Олександру Ткаченку та директору Національної опери Петру Чуприні поставити в Києві оперу у найближчі два роки.