Головна Київ Новини
search button user button menu button

Режисер Андрій Жолдак повернеться в Україну з новою виставою

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Режисер Андрій Жолдак повернеться в Україну з новою виставою
Театральний режисер Андрій Жолдак представить свою виставу у Києві
фото з відкритих джерел

Вистава стане першою роботою режисера на Батьківщині після двадцятирічної перерви

Театральний режисер з України Андрій Жолдак поставить виставу «Дім» у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки за пʼєсою, яку написав сам. Про це «Укрінформу» повідомив продюсер Олег Кохан.

Ця вистава стане першою роботою режисера на Батьківщині після двадцятирічної перерви.

«Виставу «Дім» я задумував давно. І звичайно, поставити її в Києві – місті, де народилися мої батьки, я і мої діти – було головною умовою. А тепер, коли Україна бʼється на смерть за своє майбутнє, мені важливо бути тут, і у цей лихий час сказати своє громадянське і художнє слово, поставити виставу разом з українськими акторами у театрі, який з перших днів війни знайшов у собі сили встояти і відродитись для життя і нових сенсів. Це буде вистава про мій дім, про наш дім і про сімʼю, адже всі випробування можна подолати, якщо це боротьба за правду і свободу», – розповів Жолдак.

Андрій Жолдак – український театральний режисер. Заслужений діяч мистецтв України. Лауреат низки відзнак міжнародних театральних фестивалів, а також премії ЮНЕСКО. Кавалер ордена «За заслуги» III ступеня. З 2006 року проживає у Німеччині.

Сюжет розповість про три покоління однієї родини, які змушені пройти крізь випробування миром і війною, щоб віднайти свій дім. Премʼєра вистави «Дім» на сцені Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки запланована на 2025 рік.

Нагадаємо, що у січні 2022 року всесвітньо відомий театральний режисер з України Андрій Жолдак під час інтерв’ю журналістці Олесі Бацман запропонував президенту України Володимиру Зеленському, прем’єру Денису Шмигалю, міністру культури Олександру Ткаченку та директору Національної опери Петру Чуприні поставити в Києві оперу у найближчі два роки.

Читайте також:

Теги: театр Київ вистава Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ґжеґож Яжина прибув до Театру імені Лесі Українки
«Революціонер від театру» приїхав до Києва готувати постановку
26 жовтня, 22:09
Триває 972-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 22 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
22 жовтня, 08:10
У Брюсселі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Грецької Республіки Кіріакос Міцотакіс підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки
Греція дасть додаткові ресурси для підготовки українських пілотів F-16
17 жовтня, 16:05
Хлопці вирили кілька бліндажів: тут і місце для відпочинку, і імпровізована кухня
Вони тримають останню посадку. Покровський напрямок: репортаж з «нуля» Лінія фронту
16 жовтня, 10:20
«Наслідки розчленування України будуть глобальними і катастрофічними для сучасного світу в цілому»
Чи може бути Україна не в кордонах 1991 року?
15 жовтня, 13:01
Україна на порозі перемоги?
Чим жовтень 2024-го нагадує лютий 2014-го?
10 жовтня, 15:31
Олександр Лукашенко дозволив використовувати зброю проти дронів
Білорусь збиватиме російські дрони? Лукашенко підписав указ
7 жовтня, 22:13
Під час зустрічі з Путіним у Гамбурзі в липні 2017 року Трамп піддався на маніпуляції російського президента
Трамп просив у Путіна поради щодо України: подробиці від The New York Times
6 жовтня, 10:25
Сибіга після зустрічі з Сійярто заявив про позитивну динаміку у питанні угорської меншини
Сибіга заявив про позитивну динаміку у вирішенні питання захисту прав угорців в Україні
30 вересня, 15:16

Новини

Режисер Андрій Жолдак повернеться в Україну з новою виставою
Режисер Андрій Жолдак повернеться в Україну з новою виставою
У Бучі водій порушив правила та збив велосипедиста
У Бучі водій порушив правила та збив велосипедиста
У центрі столиці комунальники замінили труби, прокладені ще у минулому столітті
У центрі столиці комунальники замінили труби, прокладені ще у минулому столітті
Нетверезий водій скоїв ДТП на Великій кільцевій (фото)
Нетверезий водій скоїв ДТП на Великій кільцевій (фото)
Ексчиновник Держпродспоживслужби отримав сім років тюрми за фінансові оборудки
Ексчиновник Держпродспоживслужби отримав сім років тюрми за фінансові оборудки
Зеленський зустрівся з бучанськими школярами у рамках проєкту «Залізна зміна»
Зеленський зустрівся з бучанськими школярами у рамках проєкту «Залізна зміна»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2024
9959
Брат спікера Стефанчука анонсував тріумфальне закінчення війни і проведення виборів
7584
Кучма назвав вчинок Зеленського, після якого Путін вирішив йти війною на Київ
6787
На Харківщині новоприбулі окупанти вступають у бій самі з собою
3366
Втрати ворога станом на 29 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Вчора, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua