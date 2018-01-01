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    Культура

    Театр на Подолі представить нову виставу

    Глядачів запрошують «на кухню, де створюють любов»
    15 та 16 лютого у Театрі на Подолі відбудуться прем’єрні покази вистави «Вільна Пара» від режисера-постановника Ігоря Матіїва. Жінка прагне сімейного щастя. Але щось чи хтось постійно стає на заваді, руйнує ідеали, зневажає сімейні цінності, нехтує найсвятішими почуттями. Вихід є - рецепт сімейного щастя від Даріо Фо - блискучого
    • Сьогодні, 16:55
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    Вистава Театру на Подолі &laquo;Вільна Пара&raquo;
    Вистава Театру на Подолі «Вільна Пара»

    Глядачів запрошують «на кухню, де створюють любов»

    15 та 16 лютого у Театрі на Подолі відбудуться прем’єрні покази вистави «Вільна Пара» від режисера-постановника Ігоря Матіїва.

    Жінка прагне сімейного щастя. Але щось чи хтось постійно стає на заваді, руйнує ідеали, зневажає сімейні цінності, нехтує найсвятішими почуттями. Вихід є - рецепт сімейного щастя від Даріо Фо - блискучого італійського драматурга, майстра сатири і щасливого сім’янина.

    Театр запрошує глядачів «на кухню, де створюють любов».

    Вистава стала рецептом щастя не тільки алегорично, а і практично. Місце дії - кухня-студія популярного телешоу. Адже усі найважливіші моменти ми переживаємо саме за обідом, сніданком чи просто миючи посуд.

    Страви «з перчинкою» готує неперевершена Лариса Трояновська, смакує Михайло Кришталь. Акомпанує віртуозний композитор і піаніст Тимур Полянський.

    Також читайте інтерв’ю із режисером, керівником Театру на Подолі Віталієм Малаховим.

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