Театр на Подолі представить нову виставу
- Сьогодні, 16:55
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Глядачів запрошують «на кухню, де створюють любов»
15 та 16 лютого у Театрі на Подолі відбудуться прем’єрні покази вистави «Вільна Пара» від режисера-постановника Ігоря Матіїва.
Жінка прагне сімейного щастя. Але щось чи хтось постійно стає на заваді, руйнує ідеали, зневажає сімейні цінності, нехтує найсвятішими почуттями. Вихід є - рецепт сімейного щастя від Даріо Фо - блискучого італійського драматурга, майстра сатири і щасливого сім’янина.
Театр запрошує глядачів «на кухню, де створюють любов».
Вистава стала рецептом щастя не тільки алегорично, а і практично. Місце дії - кухня-студія популярного телешоу. Адже усі найважливіші моменти ми переживаємо саме за обідом, сніданком чи просто миючи посуд.
Страви «з перчинкою» готує неперевершена Лариса Трояновська, смакує Михайло Кришталь. Акомпанує віртуозний композитор і піаніст Тимур Полянський.
Також читайте інтерв’ю із режисером, керівником Театру на Подолі Віталієм Малаховим.