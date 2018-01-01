Театр на Подолі представить нову виставу

Глядачів запрошують «на кухню, де створюють любов»

15 та 16 лютого у Театрі на Подолі відбудуться прем’єрні покази вистави «Вільна Пара» від режисера-постановника Ігоря Матіїва. Жінка прагне сімейного щастя. Але щось чи хтось постійно стає на заваді, руйнує ідеали, зневажає сімейні цінності, нехтує найсвятішими почуттями. Вихід є - рецепт сімейного щастя від Даріо Фо - блискучого



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Вистава Театру на Подолі «Вільна Пара»

Глядачів запрошують «на кухню, де створюють любов»

15 та 16 лютого у Театрі на Подолі відбудуться прем’єрні покази вистави «Вільна Пара» від режисера-постановника Ігоря Матіїва.

Жінка прагне сімейного щастя. Але щось чи хтось постійно стає на заваді, руйнує ідеали, зневажає сімейні цінності, нехтує найсвятішими почуттями. Вихід є - рецепт сімейного щастя від Даріо Фо - блискучого італійського драматурга, майстра сатири і щасливого сім’янина.

Театр запрошує глядачів «на кухню, де створюють любов».

Вистава стала рецептом щастя не тільки алегорично, а і практично. Місце дії - кухня-студія популярного телешоу. Адже усі найважливіші моменти ми переживаємо саме за обідом, сніданком чи просто миючи посуд.

Страви «з перчинкою» готує неперевершена Лариса Трояновська, смакує Михайло Кришталь. Акомпанує віртуозний композитор і піаніст Тимур Полянський.

Також читайте інтерв’ю із режисером, керівником Театру на Подолі Віталієм Малаховим.