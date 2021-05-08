Чехія закликала Європу висилати російських дипломатів спільно

Премʼєр Бабіш закликає до солідарності на тлі безкарних дій російських диверсантів у ЄС

Європейським країнам варто вислати із своїх держав принаймні по одному дипломату Російської Федерації, – про це прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив на саміті ЄС у Португалії, повідомляє видання České noviny.

Очільник чеського уряду закликав піти на такий крок на знак підтримки Чехії в справі про вибух в селищі Врбетіце, який слідство вважає диверсією агентів ГРУ. Бабіш заздалегідь повідомив, що на саміті підніме тему вибуху на складі боєприпасів. За його словами він просив союзників про знак солідарності.

«Європа не може прийняти такі (російські) дії. Ми повинні розуміти, що коли атакують одну державу, яка є членом ЄС, атакують всі країни ЄС. Я попросив, щоб вони розглянули питання про висилку принаймні одного дипломата», – сказав Бабіш.

Зазначимо, що рішення з цього питання прийматиметься на саміті Європейської ради, що пройде наприкінці травня.

Раніше Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявився зв'язок російської розвідки зі вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році.

Також депутати нижньої палати парламенту Чехії прийняли постанову із закликом до уряду країни зажадати від Російської Федерації виплатити грошову компенсацію за збиток після вибуху у Врбетіце в 2014 році.

У відповідь Російська Федерація оголосила 20 співробітників посольства Чехії персонами нон грата. 21 квітня Чехія поставила Росії ультиматум з вимогою прийняти усіх 20 висланих дипломатів, якщо РФ не виконає умови, то Прага скоротить кількість дипломатів в російському посольстві.

Як відомо, Чехія оголосила про рішення виключити «Росатом» з тендера на добудову АЕС «Дуковани» 19 квітня на тлі дипломатичного скандалу між Москвою і Прагою.