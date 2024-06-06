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США незабаром оголосять про нову допомогу Україні – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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США незабаром оголосять про нову допомогу Україні – Reuters
Зустріч Зеленського і Байдена запланована найближчими днями
фото із відкритих джерел

Reuters: Байден може оголосити нову допомогу Києву уже на цьому тижні 

Адміністрація президента США Джо Байдена планує анонсувати на цьому тижні новий пакет військової допомоги Україні на суму $225 млн. Про це пише агентство Reuters із посиланням на американських чиновників.

Як сказано в повідомленні агентства, дані про чергову партію допомоги для України постали перед зустріччю Байдена з Володимиром Зеленським. Лідери двох країн мають провести переговори у четвер під час святкування 80-річчя висадки союзників у Нормандії.

Поки що неясно, коли саме буде офіційно оголошено про пакет допомоги: у четвер, або у п'ятницю, пише Reuters. Також і подробиці про озброєння, які можуть бути включені до пакету військової допомоги, джерелами агентства не уточнюється.

До цього, 24 травня, Сполучені Штати виділили Україні нову партію допомоги на суму $275 млн. Зазначається, що в рамках військових поставок Києву будуть передані боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Himars, артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм, та AT-4, протитанкові міни, комплекти хімічного, біологічного та радіаційного захисту, а також шоломи та бронежилети.

Раніше стало відомо, що країни «Великої сімки» ведуть обговорення на тему видачі Україні кредиту з подальшим погашенням за рахунок заблокованих активів Росії, заявила міністр фінансів США Джанет Єллен під час слухань у комітеті з асигнувань сенату. За її словами, такий підхід має значну підтримку серед членів G7.Як нагадала Джанет Єллен, на міжнародному майданчику Euroclear у Бельгії заморожено близько $204 млрд російських активів. Точну суму можливого кредиту Україні міністерка не розкрила.

До слова, під час щорічного саміту Альянсу у Вашингтоні НАТО планує передати Україні пакет безпекової допомоги. Про це повідомляє Defense News. За словами посла США в НАТО Джуліанни Сміт, на додаток до оголошення про пакет допомоги, близько 32 країн уклали ряд двосторонніх угод про підтримку України до саміту, з яких 13 вже завершені.

Читайте також: США анонсували нові поставки зброї Україні найближчим часом
Теги: Адміністрація Президента переговори озброєння боєприпаси Володимир Зеленський гроші міністр Джозеф Байден США військова допомога

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