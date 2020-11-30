У Києві правоохоронці викрили дві нарколабораторії з «товаром» на 2 млн грн (фото)

Наркоділків узяли під варту

Столичні правоохоронці викрили дві нарколабораторії з виготовлення амфетаміну та вирощування нарковмісних рослин.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, двоє чоловіків обладнали гідропонічну ферму у підвалі гаражного приміщення на території Деснянського району столиці. За наслідками проведених обшуків в гаражі, авто та помешканнях фігурантів вилучено висушені рослини конопель, пакети та ємкості з марихуаною загальною вагою понад 10 кг.

Крім того, у квартирі одного з чоловіків виявили близько 500 г амфетаміну та лабораторне обладнання для його виготовлення.

За попередніми оцінками вартість вилучених наркотичних засобів перевищує 2 мільйони гривень.

Наразі затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомлялося, минулого тижня у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники спільно з працівниками митниці та співробітниками Служби безпеки України виявили валізу з сильнодіючими препаратами.