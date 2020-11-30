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    Новини

    У Києві правоохоронці викрили дві нарколабораторії з «товаром» на 2 млн грн (фото)

    • Розсилка
    У підвалі гаража ділки вирощували коноплі - У Києві правоохоронці викрили дві нарколабораторії з «товаром» на 2 млн грн (фото)
    У підвалі гаража ділки вирощували коноплі
    Фото: Київська міська прокуратура

    Наркоділків узяли під варту

    Столичні правоохоронці викрили дві нарколабораторії з виготовлення амфетаміну та вирощування нарковмісних рослин.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, двоє чоловіків обладнали гідропонічну ферму у підвалі гаражного приміщення на території Деснянського району столиці. За наслідками проведених обшуків в гаражі, авто та помешканнях фігурантів вилучено висушені рослини конопель, пакети та ємкості з марихуаною загальною вагою понад 10 кг.

    Крім того, у квартирі одного з чоловіків виявили близько 500 г амфетаміну та лабораторне обладнання для його виготовлення.

    За попередніми оцінками вартість вилучених наркотичних засобів перевищує 2 мільйони гривень.

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    У Києві правоохоронці викрили дві нарколабораторії з «товаром» на 2 млн грн (фото)
    У Києві правоохоронці викрили дві нарколабораторії з «товаром» на 2 млн грн (фото)
    У Києві правоохоронці викрили дві нарколабораторії з «товаром» на 2 млн грн (фото)
    У Києві правоохоронці викрили дві нарколабораторії з «товаром» на 2 млн грн (фото)
    У Києві правоохоронці викрили дві нарколабораторії з «товаром» на 2 млн грн (фото)
    У Києві правоохоронці викрили дві нарколабораторії з «товаром» на 2 млн грн (фото)
    У Києві правоохоронці викрили дві нарколабораторії з «товаром» на 2 млн грн (фото)
    У Києві правоохоронці викрили дві нарколабораторії з «товаром» на 2 млн грн (фото)

    Наразі затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

    Як повідомлялося, минулого тижня у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники спільно з працівниками митниці та співробітниками Служби безпеки України виявили валізу з сильнодіючими препаратами. 

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал наркотики
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