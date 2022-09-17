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У Києві прощались із солістом Національної опери Олександром Шаповалом (фото, відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Києві прощались із солістом Національної опери Олександром Шаповалом (фото, відео)
Відбулася ціеремонія прощання із солістом балету Національної опери Олександром Шаповалом
фото: Оперативний ЗСУ

В останню путь воїна проводжали у фоє театру Національної опери України імені Т. Г. Шевченка

У Києві попрощалися із солістом балету Національної опери Олександром Шаповалом. Він загинув на війні з російськими загарбниками.

Шаповалов після початку повномасштабного вторгнення пішов на війну добровольцем. Був гранатометником. Загинув 12 вересня у бою під Майорськом.

Заслужений артист України загинув у бою на Донеччині. 17 вересня попрощатися з ним прийшли рідні та побратими.

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В останню путь воїна проводжали у фоє театру Національної опери України імені Т. Г. Шевченка. Поховали героя на Північному кладовищі. Від театру організовували автобуси.

Олександр Шаповал, заслужений артист України, соліст балету Національної опери України ім. Шевченка, викладач з дуетно-класичного танцю Київського державного фахового хореографічного коледжу. 

Нагадаємо, захищаючи рідну землю російських окупантів загинув льотчик Антон Листопад, визнаний одним з кращих пілотів Збройних сил України. 15 вересня в Івано-Франківську пройшла траурна церемонія за загиблим пілотом

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