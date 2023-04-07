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У Ліверпулі перед Євробаченням-2023 відбудеться EuroFestival: деталі події

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Ліверпулі перед Євробаченням-2023 відбудеться EuroFestival: деталі події
фото з відкритих джерел

У Ліверпулі відбудеться EuroFestival, створений у колаборації України та Великої Британії

На EuroFestival, що триватиме з 1 до 14 травня у Ліверпулі, буде представлено 19 проєктів, створених митцями України та Великої Британії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики в Телеграмі.

«З 1 до 14 травня у Ліверпулі відбудеться EuroFestival, створений у колаборації України та Великої Британії. EuroFestival – це спеціальна подія перед «Євробаченням», де представлять 24 унікальні проєкти, з яких 19 створено у співпраці митців двох країн», – йдеться в повідомленні.

У межах фестивалю Jamala, переможниця «Євробачення-2016», презентує наживо свій альбом QIRIM у супроводі Філармонічного оркестру Бі-Бі-Сі.

Зазначається, що півфінали 67-го Пісенного конкурсу «Євробачення» відбудуться 9 й 11 травня, а гранд-фінал конкурсу – 13 травня на арені Liverpool.

Раніше повідомлялося, що Tvorchi презентували фінальну версію пісні Heart Of Steel для «Євробачення-2023».

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Теги: ФК «Калуш» Євробачення

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