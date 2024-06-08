У селі Яноші на Закарпатті відреставрували древню церкву

Нові лавиці, меблі та різьблені декоративні елементи – робота майстра-столяра Еріка Буди

Реформатська громада села Яноші, що на Берегівщині, зібралася у місцевій церкві, збудованій у 1321 році, на подячне богослужіння. До них долучилися очільники та пастори Закарпатської реформатської церкви, а також запрошені гості. Про це пише «Закарпатський об’єктив».

Храм нещодавно відреставрували. Тут повністю оновили зовнішній фасад, а також пофарбували вежу. Поклали нову жерсть, встановили різьблені вхідні двері. Також замінили підлогу в церкві, оновили тиньк усередині. Нові лавиці, меблі та різьблені декоративні елементи – робота майстра-столяра Еріка Буди. Повністю оновили і 130-річну парафіяльну будівлю, хоча в ній вже давно не живе ніхто з пасторів місцевої церковної громади, яка нині налічує 382 члени. .

Будинок має важливе значення для громади, адже тут проводять заняття з дітьми, зустрічі та інші заходи. Оновлення церкви на 160 місць та парафіяльної будівлі, здійснили за підтримки доброчинців.

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Із проповіддю виступив єпископ Закарпатської реформатської церкви Шандор Зан Фабіан.

Після виступу вихованців школи богослів’я, присутніх привітав пастор місцевої реформатської громади Антал Балаж. Відтак доглядач Іштван Гаднадь коротко розповів про історію 703-річної церкви та повідомив про роботи, проведені під час реставрації. Церкву, збудовану у 1321 році, розгромили татари у 1566 році. З 1595 року вона стала реформатською. Церковні книги з 1593 року позначають Яношівську, як окрему повноцінну громаду, до якої входять і віряни села Балажер. Незважаючи на неодноразові перебудови, храм досі зберіг свій первісний стиль.

«Яношівська реформатська громада живе і хоче жити за заповідями Бога і надалі тут, на Закарпатті. Ми чекаємо всіх додому, в оновленій церкві, щоб разом прославляти Всевишнього!», – звернувся він до односельчан, які були змушені покинути рідний край.

Реставраційні роботи у церкві розпочали восени 2022 року.