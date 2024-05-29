Папа Франциск вибачився перед геями

Понтифік вибачився за використання вульгарного терміну

Папа Римський Франциск вибачився за використання вульгарних і принизливих термінів щодо чоловіків-геїв, щоб підтвердити заборону католицької церкви на священиків-геїв. Про це пише AP.

Представник Ватикану Маттео Бруні виступив із заявою, у якій визнав бурю у ЗМІ, що вибухнула з приводу коментарів Франциска, які були зроблені за зачиненими дверима італійським єпископам 20 травня.

Італійські ЗМІ у понеділок процитували неназваних італійських єпископів, які повідомили, що Франциск жартома використав вульгарний термін, говорячи італійською під час зустрічі. Він використав цей термін, підтверджуючи заборону Ватикану на дозвіл геям вступати в семінарії та висвячуватися у священики.

Бруні сказав, що Франциск знав про ці повідомлення, і нагадав, що народжений в Аргентині понтифік, який зробив роботу з католиками ЛГБТК+ відмінністю свого папства, вже давно наполягає на тому, що в католицькій церкві є «місце для кожного».

«Папа ніколи не мав на меті образити або висловлюватися в гомофобних термінах, і він просить вибачення у тих, хто був ображений використанням терміну, про який повідомили інші», – сказав Бруні.

У своїй заяві Бруні ретельно уникав прямого підтвердження того, що Папа справді використав цей термін, відповідно до традиції Ватикану не розкривати те, що Папа говорить за зачиненими дверима. Але Бруні також не заперечував, що сказав Франциск.

Як повідомлялося, папа Римський Франциск нібито використав образливі слова під час дискусії з єпископами щодо прийняття чоловіків-гомосексуалістів у семінарії. Під час дискусії, відповідаючи на запитання одного з єпископів, Папа Римський висловився проти ініціативи, вживши італійське слово «frociaggine», яке вульгарно описує гомосексуальні стосунки. Деякі з єпископів заявляють, що Папа Франциск вжив це слово, намагаючись пожартувати, і насправді міг не знати, що цей термін є образливим.