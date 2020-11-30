Українські артисти разом із колегами з семи країн створили альбом із соціальним меседжем

50 музикантів об’єдналися, аби змінити європейське суспільство

Записати платівку, жодного разу не зустрівшись: це вдалося студентам українського проєкту Eastern European Music Academy, який на 3 місяці поєднав в онлайні 50 студентів із 8 країн. Їхня компіляція під назвою Eastern European Music Academy’s Compilation 2020 складається з 5 треків. Кожен із них несе свій соціальний меседж.

Зібравшись, аби поглибити музичні знання й навчитися спільно писати пісні, цьогорічні випускники діджитал-академії взяли за мету ще і підняти важливі європейському суспільству меседжі. Для цього українці та представники ще 7 країн відверто заговорили про актуальні й болючі проблеми за допомогою музики.

«Я був дійсно вражений якістю треків, написаних нашими студентами протягом останніх місяців. Учасники проєкту жодного разу навіть не зустрічались в реальному житті, тому в нас були певні побоювання, чи спрацює «креативна хімія» між ними. Але зараз, презентуючи компіляцію на нашому лейблі, ми з упевненістю можемо сказати, що музика та творча енергія – сильніші за державні кордони та локдауни!», – каже Іштван Томас (Istvan Tomas), директор литовського лейблу MONOKEY, на якому випускається Eastern European Music Compilation 2020.

Кожен із треків компіляції Eastern European Music Academy’s Compilation 2020 несе свій соціальний меседж.

Перший, «End Is Near», – музичне творіння Ferko (Ферко), Rostany (Ростані) та Vic Villian (Вік Вільян). Це колаборація артистів та менеджерів з Угорщини/Шотландії, Естонії та Білорусі. У пісні артисти озвучили переживання людства в часи пандемії, коли нам здається, що кінець зовсім близько.

Другий трек під назвою «ZARA SA» створили артисти й менеджери із Білорусі та Індії/Естонії Monika Bhola (Моніка Бхола) та Andru Namaste (Андрій Намасте). Мonika – дівчина з Індії. Вона завжди мріяла потрапити в музичну індустрію і задля цього переїхала в Естонію. Andru – білорус, який почув її янгольський голос у Facebook і здійснив мрію Моніки про першу пісню під час навчання в Eastern European Music Academy.

Третій трек компіляції «Don’t Play the Fool», який виконали Karo Glazer & Zsüd (Каро Глейзер та Зюд), — це протестна пісня на підтримку репродуктивних прав у Польщі #StrajkKobiet. Над нею працювали артисти й менеджери із Польщі, Угорщини та Естонії.

«Пісня «Don’t Play the Fool» – це голос усіх польських жінок по всьому світу, яких ігнорує польський уряд. Польські жінки змінюють історію країни тут і зараз. Вони будуть боротися, і вони переможуть. Саме тому я вважаю, що ця пісня — одна з найважливіших у моїй кар’єрі. Вона присвячується героям!», – каже Каро Глазер (Karo Glazer) із Польщі, вокалістка, композиторка та продюсерка пісні.

Четверта пісня компіляції має назву «The Game». Її створили й виконали артисти й менеджери із Польщі, Литви, України, Естонії та Румунії, а саме — 3 MONTHS LATER (feat Annanaka (Аннанака), Bjelle (Б'єле), Hanna Zhanova (Анна Жданова), Krapka;KOMA (Крапка;Кома), Mari Meentalo (Марі Меентало), Nathalie Robelot (Наталі Робелот), Santa Salna-Buliga (Санта Сальна-Буліга), Șerban-Ionuț Georgescu (Щербан-Йонут Георджеску)). Для створення треку «The Game» знадобилося 3 місяці веселощів і успішної співпраці через WhatsApp і Zoom. У пісні артисти хочуть підтримати людей, що шукають своє місце в житті, та сказати їм: «Усе можливо, коли ви знаєте правила гри».

П’ятий трек «When I’m Gone» – пісня, яку написали молоді українські артисти Макс Параграф, Артур Лісний і Богдан Бєляєв разом із румунським музикантом Раду Караджа.

Українські автори «When I’m Gone» вже мають чим похвалитися на вітчизняній музичній ниві.

Макс Параграф – дніпровський сінгер-сонграйтер, чию творчість охрестили «акустичним експериментальним поп-блюзом з елементами космічного кантрі».

Артур Лісний – український мультиінструменталіст та культуролог, відомий за участю в гурті Komissiya.

Богдан Бєляєв – молодий артист, який майстерно поєднує у своїй творчості електроніку, ембієнт та кінематографічне звучання живих інструментів.

Пісня «When I’m Gone» – про соціальну реальність навколо.

«Часто в нас у голові створюється ілюзія, що ми знаємо правильну відповідь на всі питання світу. Але насправді невідомих фактів набагато більше, ніж ми можемо коли-небудь збагнути», – говорять учасники колаборації.

Eastern European Music Academy – перший навчальний і нетворкінг-проєкт, який об’єднує цілий регіон. Його мета – допомогти музикантам і музичним менеджерам пережити кризу концертної індустрії, показавши, як можна заробити в нинішніх реаліях, та познайомивши їх із колегами та однодумцями з усього світу.

Послухати Eastern European Music Academy’s Compilation 2020 можна на всіх стрімінгових платформах.

Ментори Академії – музичні професіонали з усієї Європи, які мають досвід роботи з великими лейблами, успішно розвивають власний музичний бізнес або є представниками міжнародних союзів і музичних асоціацій.