Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Українських фотожурналістів нагородили престижною премією

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Українських фотожурналістів нагородили престижною премією
З розбомбленого пологового будинку в Маріуполі виносять поранену 32-річну вагітну Ірину Калініну, 9 березня 2022 року
фото: AP / Evgeniy Maloletka

Увага світу до світлин та відео з Маріуполя змусила росіян відкрити маршрут евакуації, що врятувало життя тисяч мирних жителів

У США оголосили переможців Пулітцерівської премії 2023 року: серед них – інформаційне агентство Associated Press в номінації «За служіння суспільству», яке нагородили за роботу в Маріуполі українських журналістів Євгена Малолєтки, Мстислава Чернова та Василіси Степаненко, а також француженки Лорі Хіннат. Про це повідомляється на сторінці Пулітцерівської премії в Twitter.

В інформагентстві відзначили, що майже три тижні AP мала єдиних журналістів у Маріуполі. Вони зокрема зазнімкували, як рятувальники та поліцейські виносять із пологового будинку в Маріуполі поранену вагітну жінку, а також кадри, як Росія стріляла по цивільних цілях. Ця світлина Євгена Малолєтки з розбомбленого пологового в Маріуполі також перемогла на конкурсі World Press Photo як фотографія року.

Associated Press наводить слова заступника мера Маріуполя про те, що увага світу до фотографій та відео з Маріуполя змусила росіян відкрити маршрут евакуації, що врятувало життя тисяч мирних жителів.

«Журналісти AP виконували сміливу та важливу роботу в Україні протягом війни, приділяючи увагу, зокрема, людським жертвам конфлікту. Від розвіювання російської дезінформації до сприяння створенню гуманітарного коридору, їхня робота була неймовірною суспільною службою, і ми дуже раді, що вона була відзначена Пулітцерівською радою», — сказала виконавча редакторка AP Джулі Пейс.

Євген Малолєтка та Мстислав Чернов прибули до Маріуполя напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну та залишалися у блокадному місті понад два тижні. Вони були єдиними журналістами, які документували наслідки обстрілів і блокаду Маріуполя російськими військами для міжнародних видань. Разом із ними була продюсерка Василіса Степаненко.

Малолєтка та Чернов знімали для Associated Press, але їхні фотографії публікувалися в багатьох світових виданнях.

Пулітцерівську премію заснував угорсько-американський журналіст і видавець Джозеф Пулітцер, який після своєї смерті у 1911 році залишив гроші Колумбійському університету. Частину його спадщини використали для створення Пулітцерівської премії – Колумбійський університет вперше вручив її у 1917-му. Пулітцерівський комітет складається з 19 членів, серед яких провідні журналісти, керівники медіа та науковці.

До слова, минулоріч українські журналісти отримали спеціальну відзнаку Пулітцерівської премії.

Читайте також: Журнал Time показав 100 найкращих фото 2022 року
Теги: журналіст премія фото фотограф

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Батьки переживають за Зеленського і підбадьорюють його
Зеленський розповів, де його батьки та про що з ними розмовляє
29 квiтня, 20:08
Дві ракети пошкодили три багатоповерхівки в Умані
Масована ракетна атака та загибель українського журналіста на фронті: головне за ніч
28 квiтня, 08:15
Лавров відреагував на рішення влади США і наголосив, що він цього не забуде
Російських журналістів не пустили до США, Лавров лютує та сипле погрозами
23 квiтня, 17:42
Путін довгий час не пив і нічого не вживав
Від чого п’яніє Путін: колишній політтехнолог Кремля розповів про уподобання диктатора
22 квiтня, 19:40
Рейчел МакАдамс: Немає книги про те, як упоратися зі славою
Відома голлівудська акторка знялася для глянцю з неголеними пахвами
19 квiтня, 11:50
Сергій Майдуков хоче віддати більшу частину нагороди на потреби ЗСУ
Український художник Майдуков відмовився їхати на вручення премії миру імені Ремарка: деталі
18 квiтня, 07:34
Захмарні премії мера Тернополя: суд розглядає справу (відео)
Захмарні премії мера Тернополя: суд розглядає справу (відео)
17 квiтня, 17:23
Адвокат Коболєва зауважив: у прокуратури була можливість повторно ініціювати перегляд запобіжного заходу, але вони цим не скористалися
Захист Коболєва визнав, що їхній клієнт надурив суд
14 квiтня, 17:50
У часи римської епохи місто Байя вважалася містом відпочинку для багатих і могутніх жителів столиці
В Італії знайдено унікальні предмети часів римської епохи (фото)
11 квiтня, 05:13

Суспільство

Українських фотожурналістів нагородили престижною премією
Українських фотожурналістів нагородили престижною премією
«Укрзалізниця» приготувала сюрприз для маленьких пасажирів
«Укрзалізниця» приготувала сюрприз для маленьких пасажирів
Червоний Хрест виплатить українцям по 16 тис. грн. Як подати заявку
Червоний Хрест виплатить українцям по 16 тис. грн. Як подати заявку
Чи буде відключення світла з 15 травня: роз’яснення «Укренерго»
Чи буде відключення світла з 15 травня: роз’яснення «Укренерго»
У Грузії прихильник проросійської партії зірвав прапор України (відео)
У Грузії прихильник проросійської партії зірвав прапор України (відео)
Путін – сучасний Гітлер: соцопитування українців показало цікавий факт
Путін – сучасний Гітлер: соцопитування українців показало цікавий факт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
«Американський адвокат» Путіна спрогнозував терміни переговорів між Україною та РФ
8958
Путін цинічно привітав лідерів декількох країн із «перемогою над нацизмом»
7478
Україна відкрила другий фронт війни
7284
Кардіолога відомої клініки, де лікувалися українські політики, затримано за вбивство пацієнтів
6467
Останній знімок перед смертю: історія жертв російських звірств у Бучі, що вражає
6059
Атака на Київ: Кличко вказав, де впали уламки ворожого дрона

Новини

Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
Вчора, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
Вчора, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
Вчора, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
Вчора, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
Вчора, 15:57
Сварка Пригожина та Міноборони РФ: Банкова пояснила маневри росіян
Вчора, 15:38

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту