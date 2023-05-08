Українських фотожурналістів нагородили престижною премією

Увага світу до світлин та відео з Маріуполя змусила росіян відкрити маршрут евакуації, що врятувало життя тисяч мирних жителів

У США оголосили переможців Пулітцерівської премії 2023 року: серед них – інформаційне агентство Associated Press в номінації «За служіння суспільству», яке нагородили за роботу в Маріуполі українських журналістів Євгена Малолєтки, Мстислава Чернова та Василіси Степаненко, а також француженки Лорі Хіннат. Про це повідомляється на сторінці Пулітцерівської премії в Twitter.

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В інформагентстві відзначили, що майже три тижні AP мала єдиних журналістів у Маріуполі. Вони зокрема зазнімкували, як рятувальники та поліцейські виносять із пологового будинку в Маріуполі поранену вагітну жінку, а також кадри, як Росія стріляла по цивільних цілях. Ця світлина Євгена Малолєтки з розбомбленого пологового в Маріуполі також перемогла на конкурсі World Press Photo як фотографія року.

Associated Press наводить слова заступника мера Маріуполя про те, що увага світу до фотографій та відео з Маріуполя змусила росіян відкрити маршрут евакуації, що врятувало життя тисяч мирних жителів.

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«Журналісти AP виконували сміливу та важливу роботу в Україні протягом війни, приділяючи увагу, зокрема, людським жертвам конфлікту. Від розвіювання російської дезінформації до сприяння створенню гуманітарного коридору, їхня робота була неймовірною суспільною службою, і ми дуже раді, що вона була відзначена Пулітцерівською радою», — сказала виконавча редакторка AP Джулі Пейс.

Євген Малолєтка та Мстислав Чернов прибули до Маріуполя напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну та залишалися у блокадному місті понад два тижні. Вони були єдиними журналістами, які документували наслідки обстрілів і блокаду Маріуполя російськими військами для міжнародних видань. Разом із ними була продюсерка Василіса Степаненко.

Малолєтка та Чернов знімали для Associated Press, але їхні фотографії публікувалися в багатьох світових виданнях.

Пулітцерівську премію заснував угорсько-американський журналіст і видавець Джозеф Пулітцер, який після своєї смерті у 1911 році залишив гроші Колумбійському університету. Частину його спадщини використали для створення Пулітцерівської премії – Колумбійський університет вперше вручив її у 1917-му. Пулітцерівський комітет складається з 19 членів, серед яких провідні журналісти, керівники медіа та науковці.

До слова, минулоріч українські журналісти отримали спеціальну відзнаку Пулітцерівської премії.

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