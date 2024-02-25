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Померла легендарна акторка, зірка фільму «Весілля в Малинівці»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Померла легендарна акторка, зірка фільму «Весілля в Малинівці»
Людмила Іванівна проживала у селі Печера Шпиківської громади
фото: Тульчинської районної державної адміністрації/Facebook

Людмила Алфімова знялася у понад 40 фільмах

Померла легендарна українська акторка, заслужена артистка України Людмила Алфімова. Сумні звістку повідомили на офіційній сторінці у Facebook Тульчинської районної державної адміністрації. Людмила Іванівна пішла з життя 22 лютого у 88-річному віці. Останні дні артистка провела на Вінничині у селі Печера.

«Померла Людмила Іванівна Алфімова. З 1993 року по даний час Людмила Іванівна проживала у селі Печера Шпиківської громади. Їй було 88 років.  Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким, розділяємо скорботу всіх, хто знав або працював з Людмилою Іванівною! Світла пам'ять!», – ідеться в повідомленні.

Померла легендарна акторка, зірка фільму «Весілля в Малинівці» фото 1

Людмила Алфімова знялася у понад 40 фільмах, а також активно займалася дубляжем. Зокрема, її голосом озвучено близько 170 кінострічок. А ось справжню славу та визнання акторці принесла головна роль у фільмі «Весілля в Малинівці» та поява у кадрі «За двома зайцями».

Померла легендарна акторка, зірка фільму «Весілля в Малинівці» фото 2

Поховали акторку 23 лютого.

Раніше на 83-му році життя помер народний артист України, український актор театру та кіно й телеведучий Анатолій Дриженко. 

 

Теги: весілля фільм акторка

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