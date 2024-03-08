Оскар-2024. Хто з акторів претендує на найкращу чоловічу роль

Аби зняти одну зі сцен стрічки «Маестро», Бредлі Купер шість років тренувався диригувати оркестром

У ніч проти 11 березня відбудеться найпрестижніша подія року у світовому кінематографі – вручення премії «Оскар». З-поміж 23 номінацій зокрема стане відомо, хто з акторів отримає нагороду за найкращу чоловічу роль.

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Тож напередодні кінопремії «Главком» розповість про п'ятьох акторів, які підкорили глядачів та критиків.

Бредлі Купер («Маестро»)

Режисер стрічки «Маестро» та виконавець головної ролі – Бредлі Купер фото з відкритих джерел

Відомий американський актор, режисер та продюсер був номінований на 12 кінопремій «Оскар» (ця номінація – 13-а), але виграти йому так і не вдалося. Роль у власному фільмі «Маестро» стала для актора п’ятою номінацією на премію Кіноакадемії як актора.

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Уперше на екрані Бредлі Купер з'явився в 1999 році в одному з епізодів фільму «Секс у великому місті». У 2011 році Бредлі Купер був визнаний найсексуальнішим чоловіком у світі за версією журналу People.

У фільмі «Маестро» актор зіграв роль американського диригента Леонарда Бернстайна. Додамо, аби зняти одну зі сцен стрічки, Купер шість років тренувався диригувати оркестром.

Колман Домінго («Растін»)

Американський актор уперше номінований на кінопремію «Оскар». Спершу чоловік виступав у різних мюзиклах. У кіно вперше знявся у 1995 році. Відомий ролями у фільмах «Сельма», «Дворецький», «Лінкольн». У 2015 році він зіграв роль Віктора Стренда в серіалі «Бійтеся ходячих мерців». Також він зіграв у відомому серіалі «Ейфорія».

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У стрічці «Растін» Домінго зіграв американського активіста та борця за громадянські та соціальні свободи. Герой фільму Растін був геєм, якому довелося піти на другий план через арешт у 1953 році за секс із чоловіком. Як відомо, актор Домінго – відкритий гей, який уже 10 років перебуває у шлюбі з чоловіком.

Джеффрі Райт («Американське чтиво»)

Джеффрі Райт регулярно з'являється на других ролях у блокбастерах («Бетмен» та «Голодні ігри: І спалахне полум'я»), серіалах («Світ Дикого Заходу» та «Підпільна імперія»), авторських картинах («Місто астероїдів» та «Виживуть тільки коханці»), але вперше актор мав можливість повною мірою розкрити свої таланти у головній ролі.

Джефрі Райт уперше номінований на «Оскар» за роль письменника-інтелектуала Телоніуса Еллісона у фільмі «Американське чтиво», книжки якого ніхто не купує. Він вирішує написати роман, де збирає усі стереотипи про темношкірих. Книга несподівано має успіх. У фільмі Райт балансує між власною меланхолією та задирливістю вигаданого письменника-непрофесіонала.

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Пол Джаматті («Залишені»)

Першу велику роль у кіно Джаматті зіграв у екранізації книги Говарда Стерна «Частини тіла». Проте актор любить грати ролі другого плану, адже вважає, що «там дається більше свободи, щоб повеселитися».

Свою творчу кар'єру Пол Джаматі розпочав у 1989 році, виступаючи на сцені театрів. Актор став відомим 20 років тому завдяки трагікомедії «На узбіччі». Роль Майлза Реймонда принесла актору світове визнання.

Для головної ролі в «Залишених» Джаматті помітно схуд. У стрічці він постав в образі викладача. Цікаво, що Пол Джаматті номінується на «Оскар» уже вдруге. Перша спроба трапилася після участі у спортивній драмі «Нокдаун», де Джаматті зіграв менеджера старіючого боксера, який не втрачає віри в успіх підопічного.

Кілліан Мерфі («Оппенгеймер»)

Ірландський актор Кілліан Мерфі обирав між кар’єрою юриста та рок-музиканта. Проте доля привела його в кіно. Оригінальна зовнішність, здавалося б, мала б приректи його на ролі маніяків та інших лиходіїв.

Талант зробив Мерфі одним із найкращих та найяскравіших акторів покоління з широкою палітрою ролей: від невпевненого підлітка до зірки «Гострих картузів» та всесвітньовідомого вченого. Актор знімався у стрічках Крістофера Нолана, Денні Бойла, Кена Лоуча та інших режисерів.

Цікаво, що для ролі Оппенгеймера актор добряче скинув вагу, щоб передати справжнє обличчя вченого, який постійно випивав та палив сигари. Крім того, це найбільш визнана роль у доробку актора. За неї він здобув премію Гільдії кіноакторів, BAFTA, «Золотий глобус» та інші нагороди. У кар'єрі Мерфі це перша номінація на премію «Оскар».

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Нагадаємо, невдовзі відбудеться уже 96-та церемонія вручення нагород Американської академії кінематографічних мистецтв та наук, на якій відзначать фільми за якість, режисерську чи акторську роботу, костюми, сценарії, музику тощо.

Дата проведення наступної церемонії «Оскар» – з 10 на 11 березня 2024 року. Захід відбудеться у театрі «Долбі» у Голлівуді, що в Лос-Анджелесі. Розпочнеться церемонія о 01:00 за Києвом.

До слова, кінопремію «Оскар» заснували у 1929 році. Її вручають діячам кіномистецтва. Премія щороку розвиває індустрію, тому сотні режисерів прагнуть, аби їхній фільм потрапив на «Оскар».

Як відомо, українська стрічка «20 днів у Маріуполі» потрапила до номінації премії «Оскар» у категорії «Найкращий документальний фільм».