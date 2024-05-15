Українську делегацію на Євробаченні оштрафували за футболки? Суспільне мовлення спростувало

Українська делегація на пісенному конкурсі Євробачення-2024 за участі співачок Alyona Alyona та Jerry Heil вбралися у футболки з написами на підтримку українських військовополонених

Раніше реперка Alyona Alyona написала у соцмережах про те, що українську делегацію оштрафували за перебування в гринрумі у футболках із написом Free Azovstal Defenders

Суспільне Мовлення відреагувало на скандал, який виник через нібито порушення правил конкурсу українською делегацією. Мовник повідомив, що не отримував жодних повідомлень про скарги чи штрафи за порушення правил пісенного конкурсу Євробачення-2024. Про це йдеться в офіційній заяві.

«Наразі Суспільне Мовлення як член ЄМС, який забезпечує участь представників України на Пісенному конкурсі «Євробачення», не отримало жодних скарг та штрафів за нібито порушення правил», – йдеться в офіційній заяві.

Водночас додають, що Європейська мовна спілка справді має право застосовувати санкції у разі порушення правил конкурсу. «Про це артистів попередили ще на етапі підписання контракту. Пісенний конкурс «Євробачення» відкрито позиціює себе як аполітичний і просить усіх учасників дотримуватись цього правила».

Раніше реперка Alyona Alyona написала у соцмережах про те, що українську делегацію оштрафували за перебування в гринрумі у футболках із написом Free Azovstal Defenders («Звільніть захисників Азовсталі»). У медіа поширили нібито цитату виконавиці: «Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом». Наразі в дописі Alyona Alyona немає згадки про штраф.

Суспільне Культура звернулося по коментар до представниці артистки, але на момент публікації відповіді не отримало.

Як повідомлялося, українська делегація на пісенному конкурсі Євробачення-2024 за участі співачок Alyona Alyona та Jerry Heil вбралися у футболки з написами на підтримку українських військовополонених, зокрема захисників Маріуполя. Таким чином артисти хотіли привернути увагу до полонених українських захисників. Делегація закликала світ змусити Росію до обміну за принципом «всіх на всіх».

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