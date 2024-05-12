Українська делегація на Євробаченні вдягла промовисті футболки (фото)

Артисти привернули увагу світу до полонених українських захисників

Українська делегація на пісенному конкурсі Євробачення-2024 за участі співачок Alyona Alyona та Jerry Heil вбралися у футболки з написами на підтримку українських військовополонених, зокрема захисників Маріуполя.

Таким чином артисти хотіли привернути увагу до полонених українських захисників. Делегація закликала світ змусити Росію до обміну за принципом «всіх на всіх». Про це співачка Alyona Alyona написала на своїй сторінці в Instagram.

«Хочемо закликати всю світову спільноту зараз, коли максимально велика кількість уваги прикута до нас, зробити так, аби військовополонених обміняли всіх на всіх. Щоб наші хлопці, дівчата, діти повернулися додому, отримали гідне лікування і гідний рівень життя. А найголовніше – вдячність від нас за все те, що вони пережили», ‒ наголосила виконавиця.

Нагадаємо, що на пісенному конкурсі Євробачення-2024 перемогли представники Швейцарії Nemo з треком The Code, «срібло» отримала Хорватія – Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dimі, і почесне третє місце посіла Україна – Alyona Alyona та Jerry Heil із піснею Teresa & Maria. Фінал конкурсу пройшов у шведському місті Мальме.

Ще раз переглянути гранд-фінал Євробачення-2024 можна тут.