Євробачення 2024. Від кого Україна отримала найвищий бал (список)
Українці віддали найбільшу кількість голосів за Швейцарію та Хорватію
На пісенному конкурсі Євробаченні 2024 у Мальме перемогла Швейцарія. Друге місце посіла Хорватія. І в трійку лідерів увійшла Україна.
За голосуванням національних журі Україна набрала 146 балів і посіла 5 місце. Від глядачів Україна отримала 307 балів. У результаті представниці України Alyona Alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria посіли третє місце, набравши загалом 453 бали.
Найвищі бали, 12 балів, Україна отримала від Чехії та Молдови.
Як за Україну голосували інші країни:
- 10 – Естонія, Франція, Польща
- 8 – Ізраїль, Фінляндія, Латвія.
- 7 – Хорватія
- 6 – Данія, Австрія, Португалія, Литва.
- 5 – Люксембург, Грузія
- 4 – Норвегія, Німеччина
- 3 – Ісландія, Швеція
- 2 – Швейцарія, Греція, Нідерланди, Ірландія, Нідерланди
- 1 – Азербайджан, Бельгія, Кіпр, Сербія, Бельгія
Українське журі віддало 12 балів Nemo зі Швейцарії. Своєю чергою українці віддали найбільшу кількість голосів за Швейцарію та Хорватію.
Як голосували українські глядачі:
- Швейцарія – 12
- Хорватія – 10
- Ірландія – 8
- Литва – 7
- Франція – 6
- Латвія – 5
- Естонія – 4
- Норвегія – 3
- Фінляндія – 2
- Вірменія – 1
Нагадаємо, на пісенному конкурсі Євробачення-2024 перемогли представники Швейцарії Nemo з треком The Code, «срібло» отримала Хорватія – Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dimі, і почесне третє місце посіла Україна – Alyona Alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria.
Ще раз переглянути грандфінал можна тут.
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