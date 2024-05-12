Євробачення 2024. Від кого Україна отримала найвищий бал (список)

Найвищі 12 балів Україна отримала від Чехії та Молдови

Українці віддали найбільшу кількість голосів за Швейцарію та Хорватію

На пісенному конкурсі Євробаченні 2024 у Мальме перемогла Швейцарія. Друге місце посіла Хорватія. І в трійку лідерів увійшла Україна.

За голосуванням національних журі Україна набрала 146 балів і посіла 5 місце. Від глядачів Україна отримала 307 балів. У результаті представниці України Alyona Alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria посіли третє місце, набравши загалом 453 бали.

Найвищі бали, 12 балів, Україна отримала від Чехії та Молдови.

Як за Україну голосували інші країни:

10 – Естонія, Франція, Польща

8 – Ізраїль, Фінляндія, Латвія.

7 – Хорватія

6 – Данія, Австрія, Португалія, Литва.

5 – Люксембург, Грузія

4 – Норвегія, Німеччина

3 – Ісландія, Швеція

2 – Швейцарія, Греція, Нідерланди, Ірландія, Нідерланди

1 – Азербайджан, Бельгія, Кіпр, Сербія, Бельгія



Українське журі віддало 12 балів Nemo зі Швейцарії. Своєю чергою українці віддали найбільшу кількість голосів за Швейцарію та Хорватію.

Як голосували українські глядачі:

Швейцарія – 12

Хорватія – 10

Ірландія – 8

Литва – 7

Франція – 6

Латвія – 5

Естонія – 4

Норвегія – 3

Фінляндія – 2

Вірменія – 1

Нагадаємо, на пісенному конкурсі Євробачення-2024 перемогли представники Швейцарії Nemo з треком The Code, «срібло» отримала Хорватія – Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dimі, і почесне третє місце посіла Україна – Alyona Alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria.

Ще раз переглянути грандфінал можна тут.