Усе, що треба знати про Євробачення-2023: розклад, список учасників, прогнози

Вартість квитків на Євробачення становила від 7 до 17,8 тис. грн

Євробачення-2023 року стартує 9 травня. Незважаючи на те, що минулого року переміг український гурт Kalush Orchestra, конкурс проводитиме срібний призер – Велика Британія: організатори забрали це право в України через ризики, пов'язані з війною. Тим не менш, шоу проходитиме від імені України та з нашими національними елементами.

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Місце та дата проведення конкурсу

Євробачення-2023 відбудеться у Ліверпулі, на арені M&S Bank Arena, яка може вмістити 11 тисяч глядачів. Сцену вже відкрив король Чарльз III та королева-консорт Камілла. До речі, квитки на фінал Євробачення-2023 були розкуплені за 36 хвилин, їхня вартість становила від 7 до 17,8 тис. грн.

Дати проведення конкурсу вже визначені:

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перший півфінал – 9 травня 2023 року;

другий півфінал – 11 травня 2023 року;

фінал – 13 травня 2023 року.

Логотип конкурсу нагадує кардіограму з сердець різних розмірів, виконаний у традиційних кольорах Євробачення. Цьогорічне гасло – United by music – «Об'єднані музикою».

Учасники та порядок виступів

Цього року у музичному конкурсі візьме участь 37 країн – декотрі представники відмовилися від участі у зв'язку з фінансовими проблемами. Визначений порядок виступів усіх країн-учасників.

Учасники, що виступлять у першому півфіналі 9 травня:

Норвегія – Alessandra – Queen of Kings; Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party); Сербія – Luke Black – Samo Mi Se Spava; Латвія – Sudden Lights – Aijā; Португалія – Mimicat – Ai Coraçao; Ірландія – Wild Youth – We Are One; Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ!; Швейцарія – Remo Forrer – Watergun; Ізраїль – Noa Kirel – Unicorn; Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna; Швеція – Loreen – Tattoo; Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More; Чехія – Vesna – My Sister's Crown; Нідерланди – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight; Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha.

Учасники, що виступлять у другому півфіналі 11 травня:

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Данія – Reiley – Breaking My Heart; Вірменія – Brunette – Future Lover; Румунія – Theodor Andrei – DGT (Off and On); Естонія – Alika – Bridges; Бельгія - Gustaph - Because Of You; Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart; Ісландія – Diljá – Power; Греція – Victor Vernicos – What They Say; Польща – Blanka – Solo; Словенія – Joker Out – Carpe Diem; Грузія – Iru – Echo; Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal; Австрія – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?; Албанія – Albina & Familja Kelmendi – Duje; Литва – Monika Linkyte – Stay; Австралія – Voyager – Promise.

Порядок виступів фото: Євробачення

У фіналі Євробачення-2023 будуть 26 країн: по 10 з кожного півфіналу, Україна як переможець конкурсу у 2022 році та країни «Великої п'ятірки», які роблять найбільший фінансовий внесок у розвиток Європейського мовного союзу:

Україна – Tvorchi – Heart Of Steel;

Велика Британія – Mae Muller – I Wrote A Song;

Іспанія – Blanca Paloma – Eaea;

Італія – Marco Mengoni – Due Vite;

Німеччина – Lord Of The Lost – Blood & Glitter;

Франція – La Zarra – Évidemment.

З фінансових причин відмовилися від участі у Євробаченні Болгарія, Чорногорія та Північна Македонія. Росії, зазначимо, на Євробаченні також не буде.

Фаворити букмекерів

Станом на 1 травня лідером для букмекерів залишається представниця Швеції Loreen, яка вдруге бере участь у Євробаченні після перемоги у 2012 році.

На другому місці перебуває Фінляндія – виконавець Käärijä. Третє місце пророкують українцям – гурту TVORCHI. Вже за Україною в рейтингу йдуть Франція та Іспанія.

Учасники від України

На Національному відборі-2023 переміг гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel. Після порад вдосконалити трек, вони презентували нову версію-ревамп з українськими рядками, цікавими музичними деталями й нотками драми.

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Україна виступатиме у фіналі конкурсу з країнами-засновницями та тими учасниками, які здобудуть найбільше балів у півфіналах. Вже відомий порядковий номер українського гурту – 19.

Українські зірки на Євробаченні-2023

Конкурс проходитиме від імені України, тож на сцені Євробачення та поза нею можна буде побачити багатьох українських знаменитостей. Наприклад, лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна – одна з чотирьох головних ведучих. Тімур Мірошниченко буде кореспондентом – коментуватиме шоу наживо.

Також українські співаки, музиканти й гурти виступатимуть на Євробаченні. У півфіналі співатимуть Марія Яремчук, OTOY, Alyosha та Злата Дзюнька. У гранд-фіналі звучатимуть Kalush Orchestra, Вєрка Сердючка, Джамала, Тіна Кароль і Go_A.

Нові правила голосування

Важливо згадати про те, що організатори Євробачення-2023 оновили правила голосування. Тепер голоси за улюблених учасників можуть надсилати з будь-якої країни. Окрім того, тільки глядачі вирішуватимуть, хто пройде у фінал конкурсу.