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Норвегія надала Україні майже 380 млн євро: на що підуть кошти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Норвегія надала Україні майже 380 млн євро: на що підуть кошти
Норвегія виділила 378 млн євро на допомогу Україні
фото: Pixabay

Гроші будуть спрямовані на гуманітарну допомогу українцям, а також ремонт та обслуговування громадської інфраструктури для забезпечення населення електроенергією та водою

Норвегія виділила 4,5 млрд норвезьких крон (378 млн євро) на підтримку України. Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Кошти будуть направлені на гуманітарну допомогу українцям, а також ремонт та обслуговування громадської інфраструктури для забезпечення населення електроенергією та водою.

Про новий пакет допомоги прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере поінформував президента України Володимира Зеленського під час зустрічі в Гельсінкі.

«Ми перебуваємо в тісному діалозі з владою України, щоб допомога дійшла до тих, хто найбільше її потребує. Агресивна війна Росії щодня приносить неймовірні страждання та широкомасштабні руйнування. Наша підтримка допоможе полегшити становище українського народу, який так багато пережив», – зазначив норвезький прем’єр.

Нагадаємо, що Норвегія висилає 15 російських дипломатів за шпигунство

До слова, 10 березня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

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Теги: Норвегія гуманітарна допомога Україна

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