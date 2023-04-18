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Окупанти заметушилися на Запоріжжі – Федоров

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти заметушилися на Запоріжжі – Федоров
У селах між Токмаком і Василівкою рашисти їздять з гучномовцями і закликають мешканців евакуюватися.
фото ілюстративне

Росіяни почали евакуацію колаборантів із міст на березі Каховського водосховища

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області помітили автобуси з російськими військовими, які пересаджують в КамАЗи та вивозять у невідомий напрямок. Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Сьогодні в районі автостанції у нижній частині Мелітополя скупчення ворожої техніки та цивільних авто. Прибувають автобуси з ворожим гарматним м'ясом, яке пересаджують у КамАЗи й кудись везуть», – йдеться в повідомленні.

Крім того, помічені легківки й автобуси з цивільними в Енергодарі, Дніпрорудному та Кам'янці-Дніпровській.

Ймовірно, росіяни почали евакуацію колаборантів із міст на березі Каховського водосховища.

«Чи не щодня через Мелітополь зі сторони Криму та Бердянська в сторону Запоріжжя і назад їздять ворожі КамАЗи. Протягом останнього тижня перевозять і бетонні конуси», – додав Федоров.

Також у селах між Токмаком і Василівкою рашисти їздять з гучномовцями і закликають мешканців евакуюватися.

Окупанти заметушилися на Запоріжжі – Федоров фото 1

Нагадаємо, триває 419-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціям наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, постраждали цивільні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Теги: Запоріжжя війна росія окупанти Україна

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