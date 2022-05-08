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    Події в Україні

    «Клейонкою заклеїти вікна». У Госдумі розповіли, що хочуть робити зі зруйнованим Маріуполем

    Росіяни зруйнували Маріуполь ущент - «Клейонкою заклеїти вікна». У Госдумі розповіли, що хочуть робити зі зруйнованим Маріуполем
    Росіяни зруйнували Маріуполь ущент
    фото з відкритих джерел

    Аби відновити знищені міста, знадобиться тривалий період

    Глобальні руйнування у Маріуполі та Волновасі через бойові дії не дозволяють відновити міста за короткий термін, знадобиться досить тривалий період. Це довелося визнати члену комітету Госдуми з будівництва та житлово-комунального господарства Миколі Алексєєнку, повідомляють російські ЗМІ.

    Депутат заявив, що необхідно будувати нове житло «швидко, але водночас якісно», створювати «людські умови». Але все це – далека перспектива, треба організувати масу виробництв, починаючи зі скла, бо вони всі вибиті.

    «А зараз хоча б клейонки туди привезти, щоб степлером позакривати», – сказав Микола Алексєєнко.

    Нагадаємо, російські загарбники демонтували пам’ятник гетьману Петру Сагайдачному, розташований у передмісті окупованого Маріуполя.

    За словами російських загарбників, пам'ятник встановлять у якомусь новому «музеї», який хочуть створити.

    Пам'ятник у Мангуші відкрили у жовтні 2017 року. Його встановили за ініціативи Національного корпусу та полку «Азов» та підтримки місцевої влади.

    Також російські окупаційні війська після того, як зруйнували Маріуполь, почали знищувати там вказівники з написами українською мовою та встановлювати замість них російськомовні.

    Читайте також: «Я повернувся у Маріуполь». Історія з перших уст

    Теги: Маріуполь росія окупанти ЗМІ історія депутат війна Азов музеї житло Україна окупація памятник #stoprussia
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    «Клейонкою заклеїти вікна». У Госдумі розповіли, що хочуть робити зі зруйнованим Маріуполем