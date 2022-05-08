«Клейонкою заклеїти вікна». У Госдумі розповіли, що хочуть робити зі зруйнованим Маріуполем
Аби відновити знищені міста, знадобиться тривалий період
Глобальні руйнування у Маріуполі та Волновасі через бойові дії не дозволяють відновити міста за короткий термін, знадобиться досить тривалий період. Це довелося визнати члену комітету Госдуми з будівництва та житлово-комунального господарства Миколі Алексєєнку, повідомляють російські ЗМІ.
Депутат заявив, що необхідно будувати нове житло «швидко, але водночас якісно», створювати «людські умови». Але все це – далека перспектива, треба організувати масу виробництв, починаючи зі скла, бо вони всі вибиті.
«А зараз хоча б клейонки туди привезти, щоб степлером позакривати», – сказав Микола Алексєєнко.
Нагадаємо, російські загарбники демонтували пам’ятник гетьману Петру Сагайдачному, розташований у передмісті окупованого Маріуполя.
За словами російських загарбників, пам'ятник встановлять у якомусь новому «музеї», який хочуть створити.
Пам'ятник у Мангуші відкрили у жовтні 2017 року. Його встановили за ініціативи Національного корпусу та полку «Азов» та підтримки місцевої влади.
Також російські окупаційні війська після того, як зруйнували Маріуполь, почали знищувати там вказівники з написами українською мовою та встановлювати замість них російськомовні.
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