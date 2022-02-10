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    Віктор Павлік виступив у Берегові у майже порожній залі (фото)

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    Не виключено, що городяни просто не знали, що до них приїжджає Павлик - Віктор Павлік виступив у Берегові у майже порожній залі (фото)
    Не виключено, що городяни просто не знали, що до них приїжджає Павлик
    фото: goloskarpat.info

    Злий жарт із артистом Віктором Павликом зіграла відсутність реклами

    Концерт співака Віктора Павлика у Будинку культури міста Берегове (Закарпатська область) відбувся у майже порожній залі. Про це написало видання «Голос Карпат», розмістивши на підтвердження знімки з концерту.

    Прикро, але про його виступ повідомляла єдина афіша, розміщена на вході в міський Будинок культури, інших плакатів ніде не було. Тому про приїзд артиста знало обмежене коло осіб і в залі зібралося лише кілька десятків прихильників його творчості.

    Незважаючи на це, присутні палко підтримували аплодисментами популярні пісні Віктора Павліка, а він щиро дякував за відданість.

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    Віктор Павлік виступив у Берегові у майже порожній залі (фото)
    Віктор Павлік виступив у Берегові у майже порожній залі (фото)
    Віктор Павлік виступив у Берегові у майже порожній залі (фото)
    фото: goloskarpat.info

    Українська Гельсінська спілка виступила проти участі російського співака на українському фестивалі Atlas Weekend. Проте, попри протести організацій та українців, співак заспівав на фестивалі.

    Нагадаємо, раніше українська співачка Оля Полякова відреагувала на скандальне інтерв'ю Валерія Меладзе, в якому той назвав українку фріком. Меладзе вона іронічно назвала «благородним мужнім грузином». Вона також звернулася до Меладзе, нагадавши про окупацію Криму Росією та її агресію на Донбасі.

    Теги: співачка жарт концерт
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    Віктор Павлік виступив у Берегові у майже порожній залі (фото)