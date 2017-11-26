Закарпатське село Велятино включено до Міжнародного скульптурного маршруту

У Велятині, що на Хустщині, з’явилася мармурова вчителька

Під час урочистого відкриття скульптури вчительки у Велятині організатор скульптурного симпозіуму Петро Матл заявив, що відтепер село включене до Міжнародного скульптурного туристичного маршруту. Неординарну статую вчительки було створено під час IV Міжнародного скульптурного симпозіуму, що відбувавсяв замку Сент-Міклош в Чинадієво



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: mediakhust.net Скульптура "Вчителька" у селі Велятині

У Велятині, що на Хустщині, з’явилася мармурова вчителька

Під час урочистого відкриття скульптури вчительки у Велятині організатор скульптурного симпозіуму Петро Матл заявив, що відтепер село включене до Міжнародного скульптурного туристичного маршруту.

Неординарну статую вчительки було створено під час IV Міжнародного скульптурного симпозіуму, що відбувавсяв замку Сент-Міклош в Чинадієво Мукачівського району, повідомляє Mediakhust. За умовами заходу, автор повинен був подарувати скульптурний витвір будь-якому населеному пункту — скульптор Іван Дем’ян вирішив прикрасити своєю роботою рідне село Велятин.

Скульптура — символічне зображення вчительки. За словами автора, йому хотілося увічнити в камені саме педагога, бо, на його переконання, вчителі дають дорогу в життя кожному і заслуговують на повагу з боку суспільства.

Як повідомляє Zruchno.Travel, Велятин — не перший населений пункт, який став частиною масштабного проекту — Міжнародного скульптурного туристичного маршруту.

Уже після другого симпозіуму ми почали створювати карту так званого скульптурного шляху, «аналогічного, наприклад, винному шляху Закарпаття. Спочатку на цій карті був представлений тільки Берегівський район, але в подальшому шлях став розвиватися і вже навіть вийшов за межі області. Одна зі скульптур, виготовлених на попередніх симпозіумах, встановлена в місті Стрий на Львівщині і ще одна — в селі Тарпа в Угорщині. Але більшість скульптур все ж встановлюється в закарпатських селах», — розповів про проект Матл.

Розробники маршруту впевнені, що він допоможе розвивати зелений туризм, популяризувати закарпатські мальовничі села.