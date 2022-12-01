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В Ізмаїлі демонтовано пам’ятник Суворову

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
В Ізмаїлі демонтовано пам’ятник Суворову
Статую Суворова прибрали на Одещині
Джерело: ІА «ЮГ.Today»

Пам'ятник полководцю, який штурмував Ізмаїл, стояв із 2012 року

Пам'ятник російському генералу Суворову демонтовано у місті Ізмаїл Одеської області. Статую перенесуть на закриту територію одного з міських комунальних підприємств. 

«Сьогодні було демонтовано згідно з рішенням міськради пам’ятник Суворову. Його зняли з допомогою спецтехніки з постамента й перемістили за межі суспільного простору Ізмаїла», – повідомили у міськраді.

Пам'ятник полководцю, який штурмував Ізмаїл, стоїть із 2012 року. Тоді його відкривали із російськими триколорами та театральними дійствами, а нещодавно депутати проголосували за знесення монументів Суворова та Катерини II

Нагадаємо, раніше пам'ятників діячам російської культури позбулися Кременчук, Чернівці та Житомир. Також сьогодні на Хмельниччині демонтували пам'ятник письменнику Островському.

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Теги: Ізмаїл пам'ятник

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