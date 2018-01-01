Жан Рено приїхав у Карпати на зйомки українсько-французького фільму

Славетного актора особисто привітав голова Держкіно Пилип Іллєнко

Всесвітньо відомий французький актор Жан Рено приїхав у Карпати для зйомок в українсько-французькому фільмі «Останній крок». Артиста особисто привітав голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко. За його словами, для ного де було честю. «Співпраця з зірками такого масштабу - це черговий етап розвитку нашої



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Славетного актора особисто привітав голова Держкіно Пилип Іллєнко

Всесвітньо відомий французький актор Жан Рено приїхав у Карпати для зйомок в українсько-французькому фільмі «Останній крок». Артиста особисто привітав голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко.

За його словами, для ного де було честю.

«Співпраця з зірками такого масштабу - це черговий етап розвитку нашої кіноіндустрії та свідчення довіри до рівня нашого професіоналізму з боку європейських колег», - зазначив Іллєнко.

Посадовець також зазначив, що приїзд Жана Рено є практичним втіленням слогану всіх українських міжнародних ринкових заходів UkraineIsYourDestination.

Нагадаємо, британський актор, зірка серіалів «Війна і мир» та «МакМафія» зіграє у фільмі польського режисера Агнєшки Голланд «Гарет Джонс» про журналіста, який першим на Заході під власним іменем написав про Голодомор 1932-1933 років в Україні.