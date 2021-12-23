Учені створили краплі для очей, здатні замінити окуляри: скільки вони коштують

Препарат під назвою Vuity виходить на ринок

Американське управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило нові очні краплі, які допомагають боротися з пресбіопією, також відомою як «старечий зір». Це вікові проблеми з фокусуванням на об’єктах поблизу, які проявляються у більшості людей старше 40 років.

Як повідомляє американське видання CBS News, препарат під назвою Vuity виходить на ринок і позиціонується як перші схвалені FDA краплі від пресбіопії. Вони починають діяти вже через 15 хвилин після застосування, звужуючи зіницю пацієнта і дозволяючи зору фокусуватися на об’єктах поблизу. Виробники заявляють, що ефект від однієї краплі буде діяти 6-10 годин.

Препарат рекомендується для застосування людям у віці 40-55 років. Під час тримісячних клінічних випробувань, в яких взяли участь 750 добровольців, виявили побічні ефекти крапель: головний біль і почервоніння очей.

Проте відгук тестової групи був позитивним. CBS News цитує слова 54-річної учасниці випробувань Тоні Райт: «Це дійсно змінює життя. Раніше мені було непросто прийняти, що я старію і мені потрібно носити окуляри майже постійно. Тепер я покладаюся на них значно менше, особливо коли користуюся комп’ютером, чого не могла робити без окулярів».

Відзначається, що виробник Vuity буде проводити додаткові випробування, щоб виявити ефективність препарату при довгостроковому застосуванні. Препарат позиціонується не як лікування, а як тимчасове регулювання симптомів пресбіопії. Він підходить для випадків середньої тяжкості і не рекомендується для використання при водінні вночі.

Ці краплі вже надійшли в продаж в США. Розраховану на місяць упаковку оцінили в $80 (приблизно 2 200 гривень).

Нагадаємо, у США помер офтальмолог, який винайшов ботокс.

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