Фармацевтка розповіла про небезпеку популярного знеболювального

Британська фармацевтка назвала, із яким видом знеболювальних треба бути особливо обережними

Препарати з кодеїном можуть бути небезпечними для здоров'я

Кодеїновмісні знеболювальні ліки можуть бути небезпечними для здоров'я. Про це британському виданню Daily Express розповіла фармацевтка Джулія Герріні.

За її словами, подібні препарати слід приймати не більше трьох днів і тільки в разі крайньої необхідності. У протилежному випадку, особливо без контролю з боку лікарів, можуть розвинутися проблеми з печінкою, нирками та підшлунковою залозою.

Ще однією небезпекою кодеїну є звикання до нього. Залежність від таких лікарів здатна привести до проблем із психікою.

Нагадаємо, антибіотики продаватимуть виключно за рецептом.

Як відомо, за 20 років людство почало вживати на 46% більше антибіотиків.

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