  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Фармацевтка розповіла про небезпеку популярного знеболювального

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Британська фармацевтка назвала, із яким видом знеболювальних треба бути особливо обережними - Фармацевтка розповіла про небезпеку популярного знеболювального
    Британська фармацевтка назвала, із яким видом знеболювальних треба бути особливо обережними
    фото з відкритих джерел

    Препарати з кодеїном можуть бути небезпечними для здоров'я

    Кодеїновмісні знеболювальні ліки можуть бути небезпечними для здоров'я. Про це британському виданню Daily Express розповіла фармацевтка Джулія Герріні.

    За її словами, подібні препарати слід приймати не більше трьох днів і тільки в разі крайньої необхідності. У протилежному випадку, особливо без контролю з боку лікарів, можуть розвинутися проблеми з печінкою, нирками та підшлунковою залозою.

    Ще однією небезпекою кодеїну є звикання до нього. Залежність від таких лікарів здатна привести до проблем із психікою.

    Нагадаємо, антибіотики продаватимуть виключно за рецептом.

    Як відомо, за 20 років людство почало вживати на 46% більше антибіотиків.

    Раніше стало відомо, що українці витрачають мільярди гривень на неефективні ліки: список непотрібних препаратів.

    Читайте також:
    Теги: здоров'я ліки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Фармацевтка розповіла про небезпеку популярного знеболювального