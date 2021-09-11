Займайтеся в міру: які види спорту «вбивають» чоловіче здоров'я та потенцію

Чоловікам варто звернути увагу на техніку безпеки під час занять цими видами спорту

Медики попереджають про те, які види спорту не тільки принесуть користь, а й можуть нашкодити

Медики назвали види спорту, які вбивають чоловіче здоров'я і знижують потенцію. Про це пише Mayfairclub.

До таких видів спорту належать:

Велоспорт

Погана новина для любителів велосипедів – цей вид спорту найгірше впливає на потенцію чоловіка. Форма сидіння, навантаження та здавлювання – все це згубно впливає на організм.

Сидіння велосипеда вузьке і незручне, а тривале перебування на ньому порушує загальну циркуляцію крові в області малого таза.

У процесі їзди здавленню піддається артерія, яка відповідає за наповнення кров'ю статевого члена.

Тривалі поїздки на велосипеді можуть спровокувати простатит і цистит. Одяг для велосипедистів зазвичай розрахований на захист від дощу та вітру, а не від холоду.

Також можливий парниковий ефект при занятті велоспортом у звичайному одязі. Перегрів для чоловічого здоров'я не менш шкідливий, ніж переохолодження.

В одному дослідженні Бостонського університету було доведено, що тривалі поїздки на велосипеді призводять до оніміння в області паху. А регулярні поїздки на тривалі відстані можуть порушити кровообіг і це веде до порушень статевої функції.

Верхова їзда

Сидіння в сідлі позначається на роботі судин в області паху. Верхова їзда підвищує в рази ризик відриву тромбу.

Прискорене серцебиття під час верхової їзди з часом завдає непоправної шкоди серцевій системі.

При частій їзді на конях підвищується ризик розвитку урологічних захворювань і дисфункції ниркової системи.

Верхова їзда – травмонебезпечний спорт, який може привести до серйозних травм, пошкодження геніталій і хребта.

Гребля

Медики вважають, що такий спорт теж шкідливий, бо спортсмени знаходяться постійно в сидячому положенні. У процесі рухової активності задіяні тільки плечові м'язи і торс. Область тазу малорухлива та механізм негативного впливу на чоловічі статеві органи аналогічний постійному сидячого способу життя, коли немає активізації кровотоку в область геніталій.

Нагадаємо, раніше нейробіологи назвали нову причину ожиріння.

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