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    Займайтеся в міру: які види спорту «вбивають» чоловіче здоров'я та потенцію

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    Чоловікам варто звернути увагу на техніку безпеки під час занять цими видами спорту - Займайтеся в міру: які види спорту «вбивають» чоловіче здоров'я та потенцію
    Чоловікам варто звернути увагу на техніку безпеки під час занять цими видами спорту
    Фото з відкритих джерел

    Медики попереджають про те, які види спорту не тільки принесуть користь, а й можуть нашкодити

    Медики назвали види спорту, які вбивають чоловіче здоров'я і знижують потенцію. Про це пише Mayfairclub.

    До таких видів спорту належать:

    • Велоспорт

    Погана новина для любителів велосипедів – цей вид спорту найгірше впливає на потенцію чоловіка. Форма сидіння, навантаження та здавлювання – все це згубно впливає на організм.

    Сидіння велосипеда вузьке і незручне, а тривале перебування на ньому порушує загальну циркуляцію крові в області малого таза.

    У процесі їзди здавленню піддається артерія, яка відповідає за наповнення кров'ю статевого члена.

    Тривалі поїздки на велосипеді можуть спровокувати простатит і цистит. Одяг для велосипедистів зазвичай розрахований на захист від дощу та вітру, а не від холоду.

    Також можливий парниковий ефект при занятті велоспортом у звичайному одязі. Перегрів для чоловічого здоров'я не менш шкідливий, ніж переохолодження.

    В одному дослідженні Бостонського університету було доведено, що тривалі поїздки на велосипеді призводять до оніміння в області паху. А регулярні поїздки на тривалі відстані можуть порушити кровообіг і це веде до порушень статевої функції.

    • Верхова їзда

    Сидіння в сідлі позначається на роботі судин в області паху. Верхова їзда підвищує в рази ризик відриву тромбу.

    Прискорене серцебиття під час верхової їзди з часом завдає непоправної шкоди серцевій системі.

    При частій їзді на конях підвищується ризик розвитку урологічних захворювань і дисфункції ниркової системи.

    Верхова їзда – травмонебезпечний спорт, який може привести до серйозних травм, пошкодження геніталій і хребта.

    • Гребля

    Медики вважають, що такий спорт теж шкідливий, бо спортсмени знаходяться постійно в сидячому положенні. У процесі рухової активності задіяні тільки плечові м'язи і торс. Область тазу малорухлива та механізм негативного впливу на чоловічі статеві органи аналогічний постійному сидячого способу життя, коли немає активізації кровотоку в область геніталій.

    Нагадаємо, раніше нейробіологи назвали нову причину ожиріння.

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    Теги: спорт велоспорт
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    Займайтеся в міру: які види спорту «вбивають» чоловіче здоров'я та потенцію