Антибіотики за e-рецептом. МОЗ дав роз'яснення про нову схему

Незабаром антибіотики в українських аптеках можна буде купити лише за електронним рецептом

В Міністерстві охорони здоров'я повідомили, як можна буде придбати антибіотики навесні

Із 1 січня заклади охорони здоров'я України, які надають стаціонарну медичну допомогу, почали вести облік загального споживання антимікробних препаратів. Йдеться про 29 лікарських препаратів, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

«Це дозволить побачити, скільки антибіотиків (і яких саме) призначають лікарі пацієнтам в стаціонарних відділеннях, і оцінити виправданість таких призначень, забезпечити контроль за внутрішньолікарняними інфекціями і зменшити терміни перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні», – сказано в повідомленні.

Крім того, триває також поетапна підготовка до впровадження відпуску лікарських засобів за електронними рецептами. Із квітня 2022 року заплановано старт відпуску та виписки електронних рецептів на зареєстровані в Україні антибактеріальні (протимікробні) лікарські засоби.

Для отримання цих ліків передбачений певний алгоритм: пацієнт звертається до свого лікаря, лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров'я (ЕСЗ). Також лікар надає пацієнтові номер рецепта та інформацію про лікарський засіб, далі пацієнту слід звернутися в аптечний заклад, підключений до ЕСЗ, і повідомити номер рецепта. Фармацевт за цим номером побачить, що саме призначив лікар, і зможе здійснити відпуск ліків.

У МОЗ зізналися, що не знають, скільки реально антимікробних препаратів приймають українці, проте є аналіз трендів. Згідно з ним, в 2020 році загальний обсяг всіх продажів і закупівель таких препаратів перевищив 6,4 млрд грн. Це на 40% більше, ніж у 2018 році. Зросли також обсяги продажу таких препаратів в аптеках: з 3,26 млрд грн в 2018 році до 4,36 млрд грн – в 2020-м.

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