Антон Геращенко підписав згоду на донорство у випадку смерті його мозку

Стати донором серця незабаром можна буде через додаток «Дія»

Разом з міністром посмертним донором згодилася стати депутат Оксана Дмитрієва

Народний депутат Оксана Дмитрієва та заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко написали перші дві заяви, які були внесені до нещодавно створеного реєстру прижиттєвих згод донорів. Про це Антон Геращенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, на сайті Міністерства охорони здоров'я є бланк заяви, який кожен українець може взяти для заповнення і тим самим дати прижиттєву згоду на те, щоб стати донором органів у разі діагностування у них смерті мозку.

«Для того, щоб система трансплантації в Україні могла розвиватися і тисячі українців могли жити, отримавши донорські органи, сотні тисяч, а ще краще мільйони українців повинні написати добровільну прижиттєву згоду на те, щоб стати донорами органів», – написав Геращенко.

Крім того, найближчим часом віце-прем'єр з питань цифровізації Михайло Федоров надасть можливість кожному українцю зробити свій вибір і стати донором серця, просто клацнувши на своєму смартфоні в застосунку «Дія».

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що у 2021 році Україна збільшить кількість трансплантацій мінімум удвічі. Планують зробити не менш ніж 250 пересадок життєво важливих органів. Щорічна потреба у проведенні трансплантацій в Україні становить пʼять тисяч операцій.

Також стало відомо, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов став потенційним донором кісткового мозку, здавши зразки ДНК та записавшись до відповідного реєстру донорів.