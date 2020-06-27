Більше 180 медиків захворіли на коронавірус на Кіровоградщині



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Більше 180 медиків захворіли на коронавірус на Кіровоградщині

За четвер в регіоні зареєстрували 4 нових випадки захворювання

У Кіровоградській області загалом зареєстрували 640 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

Про це повідомили в прес-службі обласного лабораторного центру.

«Серед захворілих - 20 дітей та 185 працівників закладів охорони здоров’я. Всього одужало 525 осіб», - йдеться в повідомленні.

За четвер в регіоні зареєстрували 4 нових випадки захворювання.

Летальних випадків загалом 31, у тому числі померли 4 працівників закладів охорони здоров’я.

До слова, з минулого тижня у Києві реанімаційне відділення Олександрівської лікарні переповнене.

А тим часом у Харкові з лікарні, яку відкрили для прийому хворих на коронавірус, почали звільнятись лікарі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців дотримуватися карантинних заходів, аби владі не доводилося знову «закривати країну на жорсткий карантин».

В Україні станом на ранок 26 червня також був зафіксований антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії.

Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Київ.