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    Здоров'я

    Більше 180 медиків захворіли на коронавірус на Кіровоградщині

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    Більше 180 медиків захворіли на коронавірус на Кіровоградщині - Більше 180 медиків захворіли на коронавірус на Кіровоградщині
    Більше 180 медиків захворіли на коронавірус на Кіровоградщині

    За четвер в регіоні зареєстрували 4 нових випадки захворювання

    У Кіровоградській області загалом зареєстрували 640 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

    Про це повідомили в прес-службі обласного лабораторного центру.

    «Серед захворілих - 20 дітей та 185 працівників закладів охорони здоров’я. Всього одужало 525 осіб», - йдеться в повідомленні.

    За четвер в регіоні зареєстрували 4 нових випадки захворювання.

    Летальних випадків загалом 31, у тому числі померли 4 працівників закладів охорони здоров’я.

    До слова, з минулого тижня у Києві реанімаційне відділення Олександрівської лікарні переповнене.

    А тим часом у Харкові з лікарні, яку відкрили для прийому хворих на коронавірус, почали звільнятись лікарі.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців дотримуватися карантинних заходів, аби владі не доводилося знову «закривати країну на жорсткий карантин».

    В Україні станом на ранок 26 червня також був зафіксований антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії.

    Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Київ.

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    Кіровоградщина карантин коронавірус
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