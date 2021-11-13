Вчені знайшли відповідь, хто винуватий у вимиранні мамонтів

Людська діяльність суттєво пришвидшила зникнення ссавців

Людина розумна відіграла вирішальну роль у вимиранні в Євразії шерстистих мамонтів. Про це із посиланням на спільне дослідження університетів Копенгагена й Аделаїди, пише Сіньхуа.

«Дослідження доводить, що у деяких регіонах Євразії люди пришвидшили вимирання шерститих мамонтів десь на 4 тис. років», – йдеться у матеріалі.

За допомогою комп’ютерного моделювання, викопних решток та аналізу ДНК вчені вперше встановили причини занепаду й подальшого зникнення шерстистих мамонтів, які проживали на Землі близько 20 тисяч років.

«Наше дослідження показує, що люди були важливим та постійним рушієм зменшення популяції шерстистих мамонтів, відіграючи визначальну роль у періоді та місці їх вимирання», – розповів Дем’єн Фордхам, який очолював групу дослідників.

За його словами, в арктичних регіонах, де проживало мало людей, мамонти прожили на кілька тисяч років довше, ніж раніше вважалося.

«Ми знали, що люди полювали на мамонтів заради м’яса, шкіри та кісток. Утім досі було важко від’єднати роль у вимиранні мамонтів змін клімату від впливу людини», – зазначив Фодхам.

Нагадаємо, гарвардські вчені планують клонувати мамонта за декілька років.